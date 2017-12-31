Иран: Антиправительственные митинги переросли в беспорядки, возможно есть погибшие

От
Айдай Иргебаева
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Серия митингов против высоких цен и политики Хасана Роухани прошла по Ирану с 28 декабря и к 30 числу охватила более шести крупных городов – это самые крупные протесты в стране с 2009 года. Больше 50 человек были арестованы, люди поджигают машины, среди демонстрантов есть раненые и, возможно, погибшие.

Информация о двух погибших появилась в СМИ и соцсетях 30 декабря, однако до сих пор точно не подтверждена. Точно известно, что среди демонстрантов есть раненые – в них стреляла полиция.

Акция протеста, начавшаяся с митинга против высоких цен, переросла в беспорядки – пресса сообщает о захвате правительственных зданий, перевернутых и подожженных машинах, подожженных портретах аятоллы Али Хименеи.

Власти арестовали уже более 50 демонстрантов и призывают иранцев не выходить на «незаконные митинги». По мнению властей, за демонстрантами стоят «иностранные агенты».

«Некоторые инциденты в стране в эти дни случаются под предлогом экономических проблем, но, похоже, за ними стоит кто-то еще. Они думают, что этим навредят правительству, но будут другие, кто оседлают волну», – сказал первый вице-президент Эссхак Джахангири.

При этом, если с 28 декабря начались антиправительственными митинги, то 30 декабря на акцию протеста вышли тысячи проправительственных демонстрантов.

Чего хотят демонстранты

В первых митингах в Мешхеде, на северо-востоке Ирана, был поднят вопрос высоких цен в Иране, но вскоре внимание демонстрантов коснулось и внешней политики Ирана.

Люди требовали, чтобы власти перестали бороться за превосходство в регионе и сконцентрировались на внутренних проблемах страны.

Некоторые акции вылились в протестные движения, требующие освобождения политзаключенных.

Также демонстранты в некоторых городах требовали у верховного аятоллы Али Хименеи уйти в отставку. Также люди протестовали против президента Хасана Роухани.

«Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами», – скандировали протестующие.

Количество митингующих в разных частях страны разное – от нескольких десятков до тысяч человек.


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