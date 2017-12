Иран: Антиправительственные митинги переросли в беспорядки, возможно есть погибшие

Серия митингов против высоких цен и политики Хасана Роухани прошла по Ирану с 28 декабря и к 30 числу охватила более шести крупных городов – это самые крупные протесты в стране с 2009 года. Больше 50 человек были арестованы, люди поджигают машины, среди демонстрантов есть раненые и, возможно, погибшие.

Информация о двух погибших появилась в СМИ и соцсетях 30 декабря, однако до сих пор точно не подтверждена. Точно известно, что среди демонстрантов есть раненые – в них стреляла полиция.

Акция протеста, начавшаяся с митинга против высоких цен, переросла в беспорядки – пресса сообщает о захвате правительственных зданий, перевернутых и подожженных машинах, подожженных портретах аятоллы Али Хименеи.

EARLIER TODAY RT @masihpooyan Tehran's street is full of anti-riot police.This is how violently they have been attacking the people in the streets protesting against the unbearable level of inequality and injustice. #تظاهرات_سراسرى ⁩ ⁦⁩ pic.twitter.com/RNePdQS2j2

Власти арестовали уже более 50 демонстрантов и призывают иранцев не выходить на «незаконные митинги». По мнению властей, за демонстрантами стоят «иностранные агенты».

«Некоторые инциденты в стране в эти дни случаются под предлогом экономических проблем, но, похоже, за ними стоит кто-то еще. Они думают, что этим навредят правительству, но будут другие, кто оседлают волну», – сказал первый вице-президент Эссхак Джахангири.

При этом, если с 28 декабря начались антиправительственными митинги, то 30 декабря на акцию протеста вышли тысячи проправительственных демонстрантов.

В первых митингах в Мешхеде, на северо-востоке Ирана, был поднят вопрос высоких цен в Иране, но вскоре внимание демонстрантов коснулось и внешней политики Ирана.

#Update61– Finally people in #Tehran managed to break security forces’ system and uniting.

As I said things in Tehran happen when it gets dark. This city is famous for acting in dark. Anyway

Protesters chanting “the supreme leader and others must step down”. #IranProtests pic.twitter.com/fqGnOIp7y2

— Raman Ghavami (@Raman_Ghavami) 30 декабря 2017 г.