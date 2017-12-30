Россия: Задержан подозреваемый во взрыве в санкт-петербургском супермаркете

ФСБ сообщила о задержании человека, подозреваемого в организации и исполнения теракта в санкт-петербургском супермаркете. 27 декабря от взрыва в «Перекрестке» на севере Санкт-Петербурга пострадали 18 человек.

Задержанного мужчину передали в Следственный комитет, правоохранители подали ходатайство о его аресте.

Издание «Фонтанка» утверждает, что подозреваемый в исполнении теракта — 35-летний россиянин по имени Дмитрий. Он уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков.

«Установлено, что он причисляет себя к националистическому движению», — сказал собеседник агентства Интерфакс.

Ранее через информагентство Amaq о своей причастности к взрыву сообщали боевики «Исламского государства».

Взрыв в супермаркете «Перекресток» на севере Санкт-Петербурга произошел 27 декабря.

Бомба, начиненная поражающими элементами, взорвалась в одной из камер хранения в магазине — по словам очевидцев от взрыва сильно пострадали стены здания. Мощность взрыва составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

При взрыве никто не погиб, но 18 человек получили ранения разной степени тяжести, девять из них были госпитализированы.

Первоначально происшествие не признали терактом, а назвали «покушением на убийство». Терактом инцидент признали на следующий день, 28 декабря, когда таковым взрыв назвал президент России Владимир Путин.

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