Россия: В санкт-петербургском супермаркете произошел взрыв

Взрыв произошел в супермаркете «Перекресток» на севере Санкт-Петербурга. Бомба была начинена поражающими элементами, но никто не погиб — девять человек госпитализированы. Происшествие не признано терактом.

Вечером 27 декабря, около 18 часов, на севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв.

Взрыв произошел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте — по версии следствия бомба находилась в районе камер хранения.

От взрыва пострадали 10 человек, Интерфакс утверждает, что девять из них были госпитализированы. Другие издания пишут о четырех или трех госпитализированных.

По информации Следственного комитета, бомба была наченена «поражающими элементами», а мощность взрыва составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв квалифицировали как «Покушение на убийство», происшествие не было признано терактом, как и гибель пяти человек в Москве 25 декабря, когда автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар».

Тогда рейсовый автобус выехал с проезжей части на тротуар, сбил несколько человек, а затем съехал в подземный переход метро. Кроме пяти погибших пострадали еще 15 человек.

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