Депутаты окончательно одобрили отсрочку выплаты детских пособий

Депутаты парламента в третьем чтении одобрили отсрочку по выплате детских пособий на три месяца. Ранее такое предложение в парламент внес кабмин.

Парламентарии в третьем чтении окончательно приняли поправки в законопроект о выплате детских пособий. Выплаты отложили на три месяца. За принятие поправок проголосовало 103 депутата, против — 6.

С января 2018 года правительство собирается выплачивать только единовременное пособие по случаю рождения ребенка — «балага суйунчу».

В новой редакции закона, предложенного правительством, существенно сокращается список людей, которые смогут получать ежемесячное пособие на ребенка.

Правительство предлагает выплачивать деньги только тем семьям, в которых три и более детей в возрасте от трех до 16-ти лет лет. Пособие будет назначаться только на третьего и последующих детей.

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев заявил на заседании парламента, что принятый закон был «сырым».

«Закон надо доработать. Мы будем работать с местным населением. Надо давать пособия тем, кто в них нуждается», — сказал он.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев подписал законопроект 1 августа и он должен был вступить в силу 1 января. Однако уже в декабре правительство попросило отсрочить выплаты и внести изменения в закон.

С 1 января 2018 года правительство должно было ввести следующие выплаты:

по случаю рождения ребенка;

ежемесячно семьям, в которых один или два ребенка, будут выплачивать пособия, пока дети не вырастут до трех лет;

ежемесячно семьям, у которых более трех детей будут выплачивать пособия на каждого ребенка до 16 лет;

ежемесячно детям до 18 лет, оставшимся без одного или двух родителей;

ежемесячно детям до 18 лет, родившимся от матерей с заболеваниями ВИЧ или СПИД;

ежемесячно детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;

пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют права на пенсию.

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