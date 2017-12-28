Бывший вице-мэр Бишкека Зарлыков стал фигурантом уголовного дела

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) ведет следствие в отношении нескольких сотрудников управления капитального строительства при мэрии Бишкека. Фигурантом этого дела стал бывший вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков.

О том, что Зарлыков стал фигурантом уголовного дела изданию «Азаттык» сообщил представитель ГКНБ Рахат Сулейманов.

По его словам, сотрудников управления капитального строительства обвиняют в нарушениях при финансировании строительства школы в Бишкеке.

Уголовное дело возбуждено по трем статья: «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» и «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана».

Однако Сулейманов не сообщил, какое отношение к делу имеет именно Зарлыков.

В 2011 году Зарлыков возглавлял финансовое управление мэрии Бишкека, а в 2016 стал вице-мэром города.

Его уволили с этой должности после того, как он зарегистрировался кандидатом на пост президента и участвовал в выборах в октябре 2017 года.