Кегеты: 110 человек отравились угарным газом на школьной дискотеке

В селе Кегеты в Чуйской области 110 человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом. Во время утренника в школе отключили свет, после чего администрация включила генератор и весь школьный спортзал заполнил угарный газ.

В пресс-центре Минздрава журналисту Kloop.kg сообщили, что 27 декабря за медицинской помощью в больницу обратились 110 человек — из них 4 взрослых. У всех пострадавших диагностировали симптомы отравления, а троих учеников поместили в реанимацию.

К вечеру в больнице осталось на стационарном лечении 38 человек, а остальные были отпущены домой.

Утром 28 декабря троих пострадавших выписали из реанимации и перевели в общую палату, но они останутся под наблюдением врачей. Остальных к обеду собираются отпустить из больницы домой.

27 декабря в селе Кегеты в школе имени Исаева проходил новогодний утренник. Однако в тот же день из-за сильного снегопада в 10 районах Чуйской и Таласской областей отключился свет.

Тем не менее, ученики школы решили провести дискотеку в школьном спортзале, чтобы не останавливать праздник. Специально для этого руководство школы выделило им бензиновый генератор из-за чего и произошло отравление.

Фото иллюстративное