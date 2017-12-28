Депутаты потребовали наказать хозяйку собаки в калпаке

Депутаты парламента считают, что девушка проявила «неуважение», надев на свою собаку калпак во время выставки в «БишкекПарке», и должна понести наказание. По их мнению, ГКНБ и Генпрокуратура должны изучить этот вопрос и «защитить гордость» страны.

Сразу несколько депутатов парламента потребовали привлечь к ответственности хозяйку собаки, которая надела на нее калпак во время выставки собак в «БишкекПарке» 22 декабря.

Депутат Рыскелди Момбеков от фракции СДПК заявил, что это «самый важный вопрос», потому что оскорблена «гордость страны».

«Мы надели на собаку наш символ. То есть сделали собаку кыргызом, а кыргыза — собакой […]. Почему ГКНБ молчит, а Генпрокуратура не может дать оценку? Это сегодня самый важный вопрос. Завтра на свинью наденут калпак, а флаг сделают подстилкой для кошек!» — сказал он.

Другой депутат Тазабек Икрамов от фракции «Онугуу-Прогресс» сказал, что даже если хозяева собаки попросят прощения, то они все равно должны понести наказание.

«В центре города в крупном торговом центре надевают калпак на собак. Этим самым такие люди высказывают неуважение к национальному головному убору. Нужно привлечь их к ответственности. Сколько бы хозяева ни просили прощения, они должны понести наказание по закону», — сказал Икрамов.

А депутат Улугбек Ормонов от «Бир Бола» напомнил, что в КР есть законы, защищающие национальные символы, к которым относится и калпак.

В ответ представитель президента в парламенте Молдакун Абдылдаев сказал, что аппарат главы государства даст свою оценку этому факту из-за общественного резонанса.

«Национальный головной убор, думаю, уважают у каждого народа. ​Кыргызы тоже как стали кыргызами носят калпак, не снимая. Этот факт наш аппарат тоже рассмотрит, и думаю, даст свою оценку», — сказал он.

Режиссер Ырысбек Жабиров написал 24 декабря открытое обращение к правоохранительным органам с просьбой привлечь к уголовной ответственности организаторов конкурса и хозяйку собаки.

По его мнению, хозяйка собаки и организаторы конкурса «оскорбили национальные чувства кыргызов». «Это даже не мода и даже не искусство, как они думают. Для каждого кыргыза свой народ, флаг, белый калпак — святы», — написал Жабиров.

Организаторы фестиваля отметили, что не несут ответственности за костюмы участников и считают, что показ мод — это «просто конкурс». Но все же позднее они извинились за то, что допустили к участию в конкурсе собаку в калпаке.

Опубликованная в интернете фотография собаки в калпаке была сделана на выставке “Dog’s Fashion Show-2018”. Мероприятие прошло 22 декабря в торговом центре «БишкекПарк».

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане празднуется день калпака. Инициатором проведения праздничных мероприятий стал кинорежиссер Жабиров. 26 июня 2016 года Жогорку Кенеш признал День национального головного убора праздничным днем.

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