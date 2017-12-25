Собака в калпаке «оскорбила национальные чувства» режиссера Жабирова

Кыргызский режиссер Ырысбек Жабиров возмутился тем, что участница модного показа среди собак одела на своего питомца национальный головной убор — калпак. Он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь организаторов показа к ответственности.

Режиссер написал 24 декабря открытое обращение к правоохранительным органам. Он посчитал, что организаторы конкурса и хозяйка собаки, которая надела на питомца калпак, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«Прошу тех, кто одел калпак собаке и вывел ее на сцену, привлечь по закону к ответственности. На этот раз организаторы, которые пошли на такое невежество, не должны откупиться лишь попросив прощения», — написал он.

По его мнению, хозяйка собаки и организаторы конкурса «оскорбили национальные чувства кыргызов». «Это даже не мода и даже не искусство, как они думают. Для каждого кыргыза свой народ, флаг, белый калпак — святы», — пишет Жабиров.

Организаторы фестиваля отметили, что не несут ответственности за костюмы участников и считают, что показ мод — это «просто конкурс».

В ГУВД Бишкека, в свою очередь, начали проверку на «выявление нарушений норм» — по итогам проверки, следствие даст юридическую оценку ситуации.

Опубликованная в интернете фотография собаки в калпаке была сделана на выставке “Dog’s Fashion Show-2018”. Мероприятие прошло 22 декабря в торговом центре «БишкекПарк».

Ежегодно 5 марта в Кыргызстане празднуется день калпака. Инициатором проведения праздничных мероприятий стал как раз кинорежиссер Жабиров. 26 июня 2016 года Жогорку Кенеш признал День национального головного убора праздничным днем.

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