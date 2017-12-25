Сапар Исаков поручил за год восстановить Ботанический сад

Премьер-министр Сапар Исаков поручил госорганам в течение года совместно с экологами улучшить состояние бишкекского Ботсада. В конце лета в саду произошла серия пожаров, в которых погибли редкие растения.

Исаков заявил 25 декабря на встрече с экологами, что Ботанический сад находится в «удручающем состоянии». Глава правительства пообещал, что в течение года власти восстановят сад, и он сам будет следить за процессом.

«Мы должны это сделать за год. Госорганы при совместной работе с экологами должны в течение недели доработать план мероприятий, прописать расходы на реализацию тех или иных мер», — сказал Исаков.

Премьер-министр поручил мэрии Бишкека очистить территорию рядом с Ботсадом от киосков и павильонов. Исаков также сказал, что нужно решить проблемы с сухостоем — установить систему капельного орошения и обеспечить пожарную безопасность.

Он сказал, что в ближайшее время правительство будет привлекать инвестиции на развитие и реконструкцию сада.

«Ботанический сад является изюминкой нашей столицы — Бишкека. Поэтому мы должны улучшить его инфраструктуру и материально-техническую базу. Очень важно продвигать сад как крупнейший научный центр не только в Центральной Азии, так и во всем мире», — сказал Исаков.

В середине сентября премьер-министр уволил директора Ботанического сада Медета Ахматова после серии пожаров. В правительстве посчитали, что руководство сада виновато в том, что сухие растения вовремя не поливали, что привело к пожарам.

За июль-август 2017 года на территории сада произошло восемь пожаров, общей площадью от 10 до 100 квадратных метров.

Работники Ботсада и экологи подозревали, что причиной пожаров стали поджоги, связанные с планами по строительству ветеринарной лаборатории. Однако в качестве официальной причины возгораний были озвучены неосторожно брошенные окурки.

Тем не менее, власти Кыргызстана в итоге решили строить ветлабораторию в другом месте.

По теме: