Депутат и чиновник из Беловодска подрались из-за водонапорной башни

Депутат местного кенеша от «Республики — Ата-Журт» ударил замглавы айыл окмоту села Беловодское Чуйской области Советбека Орозалиева. Причиной драки стало то, что сельские власти не взяли на баланс водонапорную башню по поручению депутатов.

Орозалиев подтвердил факт нападения на него в интервью журналисту Kloop.kg. Причиной конфликта, по словам Орозалиева, стало то, что он не выполнил поручение депутатов — не принял на баланс айыл окмоту водонапорную башню.

«Я этого не сделал, потому что нужны были подписи технадзора и айыл окмоту с печатью. А технадзор отказался подписывать, потому что глава айыл окмоту не подписал. И, наоборот, глава айыл окмоту не подписал, потому что технадзор отказался», — сказал он.

Орозалиев добавил, что у него не было полномочий, чтобы самому принять на баланс эту водонапорную башню.

«Подписывать может только глава айыл окмоту. Сам глава айыл окмоту не подписывает документы, не берет на баланс. А депутаты требуют от заместителя принять на баланс, говорят: “Мы тебе поручали, ты и будешь отвечать”», — сказал он.

После этого, по словам Орозалиева, молодой депутат начал ему грубить.

«Я ему говорю: “Ты мне не тыкай, сопляк. Тебе, сопляку, 30 с копеечками, а мне под 60, ни тебе мне так предъявлять, соблюдай этику, следи за языком”. Он мне говорит: “Ты, братан, пойдем побазарим, выйдем в коридор”», — сказал Орозалиев.

Словесная перепалка привела к тому, что депутат ударил Орозалиева.

«Он подошел ко мне, я не ожидал, что он может ударить кулаком в висок. Только очки снял, и в висок удар, аж потемнело в глазах. Хорошо успел очки снять, а то мог и глаза стеклом порезать», — сказал он.

По словам Орозалиева, сейчас у него болят шейные позвонки, а в мае он перенес инфаркт. Он сказал, что большинство депутатов «из солидарности» сейчас защищают своего коллегу.

Милиция провела осмотр на месте происшествия, собрала все показания и подтвердила факт драки. Однако ни замглавы сельской администрации, ни милиция не называют имя напавшего депутата.

«В ходе словесной перепалки Орозалиеву нанесли телесные повреждения. Назначены все судебно-медицинские экспертизы. Собранные материалы для дачи юридической оценки направлены в территориальную прокуратуру», — сказала журналисту Kloop.kg пресс-секретарь Чуйского ГУВД.

С самим депутатом на момент публикации материала связаться не удалось.