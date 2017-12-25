Правительство сделает архивные документы доступными в интернете

Пресс-секретарь премьер-министра сообщила Kloop.kg, что власти Кыргызстана планируют весной 2018 года опубликовать в открытом доступе документы из Национального архива.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова сообщила журналисту Kloop.kg, что уже оцифровано около 500 тысяч документов, и, примерно, весной 2018 года откроется сайт, на котором эти документы будут доступны онлайн.

«Сейчас оцифровка идет по приоритету, а дальше по степени важности или необходимости. Есть документы по приоритетам и по срокам годности. В целом, я предполагаю, что мы будем оцифровывать все, но не сразу, конечно», — сказала она.

Кабылова добавила, что основная часть документов будет бесплатной. Но на сайте будет часть специальных функций, за которые придется платить — какие именно функции, пока не сообщается.

Всего в архивах Кыргызстана хранится около 4,5 млн документов, возраст которых охватывает период с середины XIX века до наших дней. Всего в Кыргызстане 65 государственных архивов, находящихся в разных городах страны.

«Кроме государственных документов, есть еще документы, которые хранятся 50 лет, 75 лет и сейчас идет сортировка», — сказала пресс-секретарь.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил 25 декабря на открытии Сокулукского госархива о необходимости ускорить оцифровку документов из Национального архива.

В Национальном архиве Кыргызстана хранятся ценные исторические, политические, культурные и социальные документы — например, фотографии городов, исторические выписки, решения местных госорганов.