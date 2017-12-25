15 млн сомов на Новый год в Бишкеке — это много? Сравните с другими городами

Украшение Бишкека к Новому году обойдется городским властям более чем в 15 млн сомов. Эта сумма вызвала споры среди кыргызстанцев — одни считают, что на праздник выделено много денег, а мэрия говорит, что затраты обоснованы. А как много на праздник тратят в других городах?

Общий бюджет на установку новогодней елки, иллюминацию и предновогоднее шоу составил 15,5 миллионов сомов. В интернете шло активное обсуждение на этой суммы: многие пользователи доказывали, что такие траты были бы уместны в европейских странах, а у Кыргызстана достаточно других проблем, которые можно было бы решить с помощью этих денег.

Ведущая Ассоль Молдокматова считает, что такие траты на украшение столицы к Новому году — это создание «иллюзии благополучной жизни», а эти деньги стоило бы потратить на поддержку социально уязвимых слоев населения.

«Для чего такие средства тратить, когда, к примеру, в столовой Бишкекского дома престарелых нет стульев — старики сидят на скамейках. Когда в селе Садовом в обществе инвалидов “Убак” более 400 человек — незрячие, глухонемые — живут в холоде и голоде, нуждаются в лекарствах, обогревателях, продуктах питания», — написала Молдокматова у себя на странице в фэйсбуке.

Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова возразила ведущей — по ее словам, это «нормальная сумма» для украшения города.

Рыскулова говорит, что в предыдущие годы мэрия выделяла примерно столько же денег на эти цели, а в будущем, по ее мнению, стоит тратить на предновогоднее украшение столицы еще больше средств.

«Если мы ничего не сделаем, тоже найдутся те, кто начнут говорить, что мэрия не позаботилась нарядить город. Недовольные всегда найдутся», — сказала вице-мэр изданию Kaktus.

Насколько расточительны власти Бишкека, если сравнить их затраты на Новый год с тратами в других городах постсоветских стран?