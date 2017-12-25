15 млн сомов на Новый год в Бишкеке — это много? Сравните с другими городами

Украшение Бишкека к Новому году обойдется городским властям более чем в 15 млн сомов. Эта сумма вызвала споры среди кыргызстанцев — одни считают, что на праздник выделено много денег, а мэрия говорит, что затраты обоснованы. А как много на праздник тратят в других городах?
Общий бюджет на установку новогодней елки, иллюминацию и предновогоднее шоу составил 15,5 миллионов сомов. В интернете шло активное обсуждение на этой суммы: многие пользователи доказывали, что такие траты были бы уместны в европейских странах, а у Кыргызстана достаточно других проблем, которые можно было бы решить с помощью этих денег.
Ведущая Ассоль Молдокматова считает, что такие траты на украшение столицы к Новому году — это создание «иллюзии благополучной жизни», а эти деньги стоило бы потратить на поддержку социально уязвимых слоев населения.
«Для чего такие средства тратить, когда, к примеру, в столовой Бишкекского дома престарелых нет стульев — старики сидят на скамейках. Когда в селе Садовом в обществе инвалидов “Убак” более 400 человек — незрячие, глухонемые — живут в холоде и голоде, нуждаются в лекарствах, обогревателях, продуктах питания», — написала Молдокматова у себя на странице в фэйсбуке.
Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова возразила ведущей — по ее словам, это «нормальная сумма» для украшения города.
Рыскулова говорит, что в предыдущие годы мэрия выделяла примерно столько же денег на эти цели, а в будущем, по ее мнению, стоит тратить на предновогоднее украшение столицы еще больше средств.
«Если мы ничего не сделаем, тоже найдутся те, кто начнут говорить, что мэрия не позаботилась нарядить город. Недовольные всегда найдутся», — сказала вице-мэр изданию Kaktus.
Насколько расточительны власти Бишкека, если сравнить их затраты на Новый год с тратами в других городах постсоветских стран?
Разница в праздничных расходах ощутимая.
Москва — ожидаемый лидер. Власти российской столицы потратили на новогоднее украшение города и праздничные мероприятия больше 10 млн долларов США (более 700 млн сомов).
Ереван же оказался самым экономным с расходами в 111 тысяч долларов (7,7 млн сомов) .
Как видно, Бишкек — далеко не самый расточительный из городов. Его, кроме Москвы, обгоняют, как минимум, Кишинев, Тбилиси и Алматы.
Однако количество жителей всех этих городов сильно различается. Сколько же потратил каждый из них на новогоднее оформление своего города?
Здесь лидируют Алматы, Тбилиси и Москва — причем российская столица довольно сильно отстает от соседей. Киев и Ереван снова оказались самыми экономными. Бишкекчане тоже не сильно тратятся на новогоднее оформление своего города — каждому жителю праздник обходится примерно в 16 сомов.