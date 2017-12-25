Москва: Автобус въехал в подземный переход. Пять человек погибли

От
Рустам Халимов
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Автобус выехал на тротуар, сбил несколько человек и въехал в подземный переход на московской станции метро «Славянский бульвар». По предварительной информации, погибли пять человек, более 15 пострадали.

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Происшествие произошло на западе Москвы 25 декабря. Рейсовый автобус выехал с проезжей части на тротуар, сбил несколько человек, а затем съехал в подземный переход метро.

По предварительной информации, погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, что автобус врезался в потолок подземки.

Издание ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. «Возможно, автобус был технически неисправен», — добавил он.

По данным агентства «Москва», водителя задержали и допрашивают.


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