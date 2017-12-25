Жээнбеков и Назарбаев пообещали сохранить «братские отношения»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал казахского лидера Нурсултана Назарбаева «аксакалом и старшим братом» во время своего визита в Казахстан. Оба президента пообещали сохранить дружеские отношения на фоне уже прошедшего конфликта между странами.

Жээнбеков встретился с Назарбаевым в Астане 25 декабря, через месяц после того, как Кыргызстан и Казахстан уладили конфликт из-за высказываний предыдущего кыргызского президента Алмазбека Атамбаева.

Оба президента — и Жээнбеков, и Назарбаев — заверили, что приложат усилия для укрепления связей между их странами. Кыргызский президент назвал Назарбаева «старшим братом» и «аксакалом», а казахский лидер пообещал сохранить «дружеские и братские» отношения.

«Вы наш аксакал, старший брат. Казахи и кыргызы — братские народы. У нас одни земли, мы пьем воду из одних источников, по одним и тем же дорогам ходим», — цитирует Жээнбекова издание «Тенгриньюз».

Назарбаев сказал, что Казахстан готов решать все вопросы, которые поднимет кыргызская делегация.

«Мы ждали вас и встречаем с радостью. Казахстан полностью готов решить вопросы, которые поднимет кыргызская делегация во главе с вами. Я лично сам за это время ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана, не делал плохих шагов», — заявил Назарбаев.

Стороны подписали договор о демаркации госграницы, таким образом юридически оформив ранее существовавшие договоренности.

Жээнбеков прибыл в Астану 25 декабря по приглашению Назарбаева — это первый визит кыргызского политика в Казахстан в качестве президента страны.

Урегулирование спора с Казахстаном

Жээнбеков уже встречался с Назарбаевым в качестве президента — через шесть дней после инаугурации он поехал в Минск на сессию Организации Договора коллективной безопасности, где переговорил с казахским лидером.

После переговоров двух президентов конфликтная ситуация на кыргызско-казахской границе была урегулирована — ссора возникла в начале октября из-за высказываний экс-президента Алмазбека Атамбаева, который обвинил Казахстан во вмешательстве в дела Кыргызстана.

Критика со стороны Атамбаева была связана с тем, что оппозиционный кандидат на пост президента Кыргызстана Омурбек Бабанов встретился с Назарбаевым во время агитационной кампании.

После речи Атамбаева 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Казахские власти объяснили усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой и серым импортом из Китая, который ввозится через Кыргызстан.

Однако конфликтная ситуация исчерпала себя после того, как страны в конце ноября подписали дорожную карту по урегулированию проблем на границе.

Фото: пресс-служба президента.