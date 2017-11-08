«Качай воздух, движение пошло». Мини-фильм о пробках на границе

Сотням дальнобойщиков пришлось по несколько суток стоять в пробках на кыргызско-казахской границе из-за ссоры между двумя странами. Журналисты Kloop.kg сняли мини-фильм о том, как водители фур ночевали в очередях, ожидая завершения проверок на пропускных пунктах.

С 10 октября на кыргызско-казахской границе, на пропускных пунктах «Кордай» и «Ак-Тилек», стали скапливаться большие очереди — казахские пограничники усилили проверки большегрузных фур в ответ на критику со стороны Кыргызстана.

Дошло до того, что к 1 ноября очередь из грузовиков достигла 12 километров — многие дальнобойщики были вынуждены стоять на границе по 3-5 суток с ограниченными запасами еды и воды. Все, что водители могли делать — это просто ждать и двигаться в колонне других фур, иногда по 50-300 метров за день.

Этот мини-фильм, снятый журналистами Kloop.kg, показывает, как проходила жизнь трех казахских дальнобойщиков Николая, Алексея и Александра, пока они ожидали своей очереди на КПП.

Внимание! В фильме есть ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше почитайте о том, как Facebook собирается изменить мир с помощью виртуальной реальности.