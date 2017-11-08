Сто лет назад Российскую империю потрясла Октябрьская революция – власть перешла в руки Советов. В течение нескольких месяцев советская власть установилась и на территории современного Кыргызстана. Kloop.kg публикует архивные снимки и картины, рассказывающие о том, как это происходило.
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