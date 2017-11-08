Как советская власть приходила в Кыргызстан. Архивные снимки и картины

От
Александра Титова
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Первые большевики-красногвардейцы. 1918-1919 годы. Фото: Государственный архив Кыргызстана

Сто лет назад Российскую империю потрясла Октябрьская революция – власть перешла в руки Советов. В течение нескольких месяцев советская власть установилась и на территории современного Кыргызстана. Kloop.kg публикует архивные снимки и картины, рассказывающие о том, как это происходило.

Первый съезд кочевого племени в Алайской долине. 1923 г. Фото: Государственный архив Кыргызстана
Группа осужденных басмачей на железнодорожном вокзале. 1932 г. Фото: Майяр / Государственный архив Кыргызстана

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Командир Первого Пишпекского полка Яков Логвиненко (слева) со своей семьей. Фото: Государственный архив Кыргызстана

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Митинг в Пишпеке, на котором было выражено недоверие Временному правительству. Репродукция: Государственный архив Кыргызстана
Митинг в Дубовом парке Пишпека 31 декабря 1917 года. Репродукция: К. Керимбеков / Государственный архив Кыргызстана
Первые большевики – организаторы советской власти и красногвардейцы Пишпека. 1918-1919 годы. Фото: Государственный архив Кыргызстана
Конфискация имущества у баев. Фото: Государственный архив Кыргызстана
Старейшие коммунисты села Арал Тогуз-Тороусского района, на заре советской власти громившие басмачей. 1968 г. Фото: Государственный архив Кыргызстана
Кавалерийский дивизион, созданный для борьбы с басмачеством на юге Кыргызстана Арстаналы Осмонбековым. 1920 г. Фото: Государственный архив Кыргызстана


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