Почему в Кремле не отмечают столетие революции 1917 года?

Правительство России не понимает, как следует отмечать юбилей потрясшей весь мир революции
Оригинал материала опубликован на сайте Coda Story. Его автор – Эми Феррис-Ротман.
Первое, что бросается в глаза на диораме, изображающей родной город Владимира Ленина в момент его рождения в середине 19 века — огромное количество православных церквей.
Они стоят над Волгой в городе, переименованном в честь его самого знаменитого сына. Ровно сто лет назад он возглавил большевистскую революцию, которая привела к созданию Советского союза — сверхдержавы, официальной религией которой был атеизм.
Юлия Скоромолова, глава государственного управления по туризму Ульяновска, смотрит на сияющие на солнце золотые маковки. На мгновение у неё на глазах наворачиваются слёзы. «Ленин был такой образованный, родом из хорошей семьи, из хорошего города. Зачем ему было возглавлять революцию?»
Мы стоим посреди огромного мемориального комплекса, внутри которого стоит дом, в котором Ленин родился. Также там можно найти его школьные дневники и посмертную маску. «Мы до сих пор задаём себе этот вопрос», — говорит она.
Сторонница Ленина, как она сама себя называет — не единственный, кто до сих пор не сформировал однозначного мнения по поводу событий 1917 года. К сотому юбилею Октябрьской революции, который отмечают 7 ноября по новому календарю, Россия так и не определилась: как отмечать кровавый конец монархии, когда последнего царя, Николая II, расстреляли вместе со всей семьёй?
Пока никаких официальных планов на день юбилея не объявлено — хотя в советские годы он отмечался с невероятной помпой, иногда даже с военными парадами на Красной площади. Президент Путин должен выступить с речью — это выглядело бы странно, если бы он этого не сделал — но никто в России не имеет ни малейшего понятия, что он может сказать в этой речи. Неделей ранее он отзывался о столетии революции в критическом духе: мол, нельзя допустить, чтобы общество вновь раскололось.
С одной стороны, Советский союз, прекративший своё существование чуть больше четверти века тому назад, пользовался громадным влиянием по всему миру и породил те самые институты власти, из которых выросли все руководители нынешней России, в том числе Путин. С другой, любой даже намёк на беспорядки и тем более революцию вызывает панический ужас у современных кремлёвских обитателей, которые с трудом подавили молодёжное протестное движение. Не говоря уж о том, что в стране усиливаются позиции консерваторов и Русской православной церкви, которая при большевиках подвергалась гонениям.
«Российское правительство оказалось в такой странной ситуации, в которой и решительность надо проявить, но при этом и не делать однозначных заявлений и жестов, — говорит Мария Лимпан, независимый аналитик и главный редактор журнала «Контрапункт», издающегося при Университете Джорджа Вашингтона. — Официальная позиция такова, что Россия — великая страна, в её истории нет тёмных пятен, и сомневаться в этом — значит демонстрировать недостаток патриотизма, а то и чего похуже». Политика Путина по отношению к событиям 1917 года — запутывать и предавать забвению, добавляет она.
Похоже, что эта стратегия работает. Единого мнения по поводу революции в стране нет: в мае социологи из «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, согласно которому 38% россиян относятся к событиям 1917 года позитивно, а 25% негативно. Еще треть опрошенных считает, что заострять внимание на этих событиях не стоит, а 44% считают, что юбилей революции — это повод научиться на собственных ошибках.
В паре тысяч километров от Москвы, в столице Урала Екатеринбурге, налицо прямое отрицание революционного прошлого России. Хотя центральная улица названа в честь Ленина, и на ней стоит статуя вождя, город, в котором был убит последний русский царь, наполнен воспоминаниями о Николае II. В городе проходят сразу две выставки, причём одна из них — на том самом месте, где была расстреляна царская семья, сегодня там располагается мемориальная церковь. Там можно увидеть цитаты генералов царской армии, а также их медали и наградные знаки. Белая гвардия — противники красных большевиков — открыто героизируется, что для остальной России редкость. «Про революцию здесь не говорят, вы тут не найдёте ни одного человека, которому это интересно», — говорит мэр города Евгений Ройзман.
Поскольку лично Путин в прошлом году отдал распоряжение министерству культуры организовать памятные события к юбилею, какие-то выставки и концерты в городах России всё-таки проводятся. В колыбели революции, Санкт-Петербурге, проходит большая выставка в Эрмитаже. Но другие страны гораздо активно участвуют в увековечивании наследия революции В Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Гонконге проводятся концерты, ставятся пьесы, устраиваются тематические выставки и кинопоказы к юбилею революции.
Российские СМИ не то чтобы совсем обходят стороной тему революции, хотя и стараются не привлекать особого внимания к спорным моментам. Государственное информационное агентство ТАСС презентовало яркий сайт в честь юбилея революции. Russia Today, англоязычный информационный канал Кремля, ведёт репортаж в Twitter, посвящённый событиям революции. В рамках этого проекта создано более 40 аккаунтов, в том числе Ленина и Николая II, обширно используются исторические материалы. Стоит отметить, что у аккаунта Ленина 16 тысяч фолловеров — в два раза больше, чем у царя. Создатель проекта, Кирилл Карнович-Валуа, руководитель веб-проектов RT, говорит, что он хотел «подстегнуть интерес мировой аудитории к одному из крупнейших геополитических событий 20 века, ведь на Западе о нём могут знать недостаточно».
Журналист Михаил Зыгарь, один из основателей единственного независимого телеканала «Дождь», говорит, что у его интерактивного онлайн-проекта «1917: Свободная история» цель ровно противоположная: разоблачить популярные в России теории заговора о западном вмешательстве в российскую политику.
Крупнейшие государственные телеканалы «Россия-1» и «Первый» запустили каждый по тематическому сериалу. Оба, однако, демонизируют Александра Парвуса и Льва Троцкого, которых создатели обоих сериалов выставляют какими-то отщепенцами.
В советские времена трактовка истории могла быть исключительно однозначной, в то время как у современной России нет своей официальной родословной, говорит Липман, и напоминает об обращении Путина к Федеральному собранию в конце 2012 года. Он тогда сказал: «Россия началась не в 1917 году и не в 1991, у нас тысячелетняя история».