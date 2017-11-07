Почему в Кремле не отмечают столетие революции 1917 года?

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Веб-редактор
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Иллюстрация: Софо Киртадзе

Правительство России не понимает, как следует отмечать юбилей потрясшей весь мир революции

Оригинал материала опубликован на сайте Coda Story. Его автор – Эми Феррис-Ротман.

Первое, что бросается в глаза на диораме, изображающей родной город Владимира Ленина в момент его рождения в середине 19 века — огромное количество православных церквей.

Они стоят над Волгой в городе, переименованном в честь его самого знаменитого сына. Ровно сто лет назад он возглавил большевистскую революцию, которая привела к созданию Советского союза — сверхдержавы, официальной религией которой был атеизм.

Юлия Скоромолова, глава государственного управления по туризму Ульяновска, смотрит на сияющие на солнце золотые маковки. На мгновение у неё на глазах наворачиваются слёзы. «Ленин был такой образованный, родом из хорошей семьи, из хорошего города. Зачем ему было возглавлять революцию?»

Фото: Эми Феррис-Ротман

Мы стоим посреди огромного мемориального комплекса, внутри которого стоит дом, в котором Ленин родился. Также там можно найти его школьные дневники и посмертную маску. «Мы до сих пор задаём себе этот вопрос», — говорит она.

Сторонница Ленина, как она сама себя называет — не единственный, кто до сих пор не сформировал однозначного мнения по поводу событий 1917 года. К сотому юбилею Октябрьской революции, который отмечают 7 ноября по новому календарю, Россия так и не определилась: как отмечать кровавый конец монархии, когда последнего царя, Николая II, расстреляли вместе со всей семьёй?

Пока никаких официальных планов на день юбилея не объявлено — хотя в советские годы он отмечался с невероятной помпой, иногда даже с военными парадами на Красной площади. Президент Путин должен выступить с речью — это выглядело бы странно, если бы он этого не сделал — но никто в России не имеет ни малейшего понятия, что он может сказать в этой речи. Неделей ранее он отзывался о столетии революции в критическом духе: мол, нельзя допустить, чтобы общество вновь раскололось.

С одной стороны, Советский союз, прекративший своё существование чуть больше четверти века тому назад, пользовался громадным влиянием по всему миру и породил те самые институты власти, из которых выросли все руководители нынешней России, в том числе Путин. С другой, любой даже намёк на беспорядки и тем более революцию вызывает панический ужас у современных кремлёвских обитателей, которые с трудом подавили молодёжное протестное движение. Не говоря уж о том, что в стране усиливаются позиции консерваторов и Русской православной церкви, которая при большевиках подвергалась гонениям.

Фото: Государственное управление по туризму Ульяновска

«Российское правительство оказалось в такой странной ситуации, в которой и решительность надо проявить, но при этом и не делать однозначных заявлений и жестов, — говорит Мария Лимпан, независимый аналитик и главный редактор журнала «Контрапункт», издающегося при Университете Джорджа Вашингтона. — Официальная позиция такова, что Россия — великая страна, в её истории нет тёмных пятен, и сомневаться в этом — значит демонстрировать недостаток патриотизма, а то и чего похуже». Политика Путина по отношению к событиям 1917 года — запутывать и предавать забвению, добавляет она.

Похоже, что эта стратегия работает. Единого мнения по поводу революции в стране нет: в мае социологи из «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, согласно которому 38% россиян относятся к событиям 1917 года позитивно, а 25% негативно. Еще треть опрошенных считает, что заострять внимание на этих событиях не стоит, а 44% считают, что юбилей революции — это повод научиться на собственных ошибках.

В паре тысяч километров от Москвы, в столице Урала Екатеринбурге, налицо прямое отрицание революционного прошлого России. Хотя центральная улица названа в честь Ленина, и на ней стоит статуя вождя, город, в котором был убит последний русский царь, наполнен воспоминаниями о Николае II. В городе проходят сразу две выставки, причём одна из них — на том самом месте, где была расстреляна царская семья, сегодня там располагается мемориальная церковь. Там можно увидеть цитаты генералов царской армии, а также их медали и наградные знаки. Белая гвардия — противники красных большевиков — открыто героизируется, что для остальной России редкость. «Про революцию здесь не говорят, вы тут не найдёте ни одного человека, которому это интересно», — говорит мэр города Евгений Ройзман.

Поскольку лично Путин в прошлом году отдал распоряжение министерству культуры организовать памятные события к юбилею, какие-то выставки и концерты в городах России всё-таки проводятся. В колыбели революции, Санкт-Петербурге, проходит большая выставка в Эрмитаже. Но другие страны гораздо активно участвуют в увековечивании наследия революции В Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Гонконге проводятся концерты, ставятся пьесы, устраиваются тематические выставки и кинопоказы к юбилею революции.

Фото: Эми Феррис-Ротман

Российские СМИ не то чтобы совсем обходят стороной тему революции, хотя и стараются не привлекать особого внимания к спорным моментам. Государственное информационное агентство ТАСС презентовало яркий сайт в честь юбилея революции. Russia Today, англоязычный информационный канал Кремля, ведёт репортаж в Twitter, посвящённый событиям революции. В рамках этого проекта создано более 40 аккаунтов, в том числе Ленина и Николая II, обширно используются исторические материалы. Стоит отметить, что у аккаунта Ленина 16 тысяч фолловеров — в два раза больше, чем у царя. Создатель проекта, Кирилл Карнович-Валуа, руководитель веб-проектов RT, говорит, что он хотел «подстегнуть интерес мировой аудитории к одному из крупнейших геополитических событий 20 века, ведь на Западе о нём могут знать недостаточно».

Журналист Михаил Зыгарь, один из основателей единственного независимого телеканала «Дождь», говорит, что у его интерактивного онлайн-проекта «1917: Свободная история» цель ровно противоположная: разоблачить популярные в России теории заговора о западном вмешательстве в российскую политику.

Крупнейшие государственные телеканалы «Россия-1» и «Первый» запустили каждый по тематическому сериалу. Оба, однако, демонизируют Александра Парвуса и Льва Троцкого, которых создатели обоих сериалов выставляют какими-то отщепенцами.

В советские времена трактовка истории могла быть исключительно однозначной, в то время как у современной России нет своей официальной родословной, говорит Липман, и напоминает об обращении Путина к Федеральному собранию в конце 2012 года. Он тогда сказал: «Россия началась не в 1917 году и не в 1991, у нас тысячелетняя история».


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