Почему в Кремле не отмечают столетие революции 1917 года?

Мы стоим посреди огромного мемориального комплекса, внутри которого стоит дом, в котором Ленин родился. Также там можно найти его школьные дневники и посмертную маску. «Мы до сих пор задаём себе этот вопрос», — говорит она.

Сторонница Ленина, как она сама себя называет — не единственный, кто до сих пор не сформировал однозначного мнения по поводу событий 1917 года. К сотому юбилею Октябрьской революции, который отмечают 7 ноября по новому календарю, Россия так и не определилась: как отмечать кровавый конец монархии, когда последнего царя, Николая II, расстреляли вместе со всей семьёй?

Пока никаких официальных планов на день юбилея не объявлено — хотя в советские годы он отмечался с невероятной помпой, иногда даже с военными парадами на Красной площади. Президент Путин должен выступить с речью — это выглядело бы странно, если бы он этого не сделал — но никто в России не имеет ни малейшего понятия, что он может сказать в этой речи. Неделей ранее он отзывался о столетии революции в критическом духе: мол, нельзя допустить, чтобы общество вновь раскололось.

С одной стороны, Советский союз, прекративший своё существование чуть больше четверти века тому назад, пользовался громадным влиянием по всему миру и породил те самые институты власти, из которых выросли все руководители нынешней России, в том числе Путин. С другой, любой даже намёк на беспорядки и тем более революцию вызывает панический ужас у современных кремлёвских обитателей, которые с трудом подавили молодёжное протестное движение. Не говоря уж о том, что в стране усиливаются позиции консерваторов и Русской православной церкви, которая при большевиках подвергалась гонениям.

Фото: Государственное управление по туризму Ульяновска

«Российское правительство оказалось в такой странной ситуации, в которой и решительность надо проявить, но при этом и не делать однозначных заявлений и жестов, — говорит Мария Лимпан, независимый аналитик и главный редактор журнала «Контрапункт», издающегося при Университете Джорджа Вашингтона. — Официальная позиция такова, что Россия — великая страна, в её истории нет тёмных пятен, и сомневаться в этом — значит демонстрировать недостаток патриотизма, а то и чего похуже». Политика Путина по отношению к событиям 1917 года — запутывать и предавать забвению, добавляет она.

Похоже, что эта стратегия работает. Единого мнения по поводу революции в стране нет: в мае социологи из «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, согласно которому 38% россиян относятся к событиям 1917 года позитивно, а 25% негативно. Еще треть опрошенных считает, что заострять внимание на этих событиях не стоит, а 44% считают, что юбилей революции — это повод научиться на собственных ошибках.

В паре тысяч километров от Москвы, в столице Урала Екатеринбурге, налицо прямое отрицание революционного прошлого России. Хотя центральная улица названа в честь Ленина, и на ней стоит статуя вождя, город, в котором был убит последний русский царь, наполнен воспоминаниями о Николае II. В городе проходят сразу две выставки, причём одна из них — на том самом месте, где была расстреляна царская семья, сегодня там располагается мемориальная церковь. Там можно увидеть цитаты генералов царской армии, а также их медали и наградные знаки. Белая гвардия — противники красных большевиков — открыто героизируется, что для остальной России редкость. «Про революцию здесь не говорят, вы тут не найдёте ни одного человека, которому это интересно», — говорит мэр города Евгений Ройзман.

Поскольку лично Путин в прошлом году отдал распоряжение министерству культуры организовать памятные события к юбилею, какие-то выставки и концерты в городах России всё-таки проводятся. В колыбели революции, Санкт-Петербурге, проходит большая выставка в Эрмитаже. Но другие страны гораздо активно участвуют в увековечивании наследия революции В Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Гонконге проводятся концерты, ставятся пьесы, устраиваются тематические выставки и кинопоказы к юбилею революции.