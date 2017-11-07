Ошская область: В аварии пострадали пять граждан Таджикистана

Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковой машиной на трассе Бишкек — Ош в Ошской области. В результате аварии пострадали пять граждан Таджикистана, которые находились в микроавтобусе.

Авария произошла утром 7 ноября в сельском округе Отуз-Адыр Кара-Суйского района Ошской области. Микроавтобус «Мерседес Бенц» столкнулся с легковой машиной «Ниссан Альмера».

В результате аварии пострадали пять гражданан Таджикистана, находившихся в микроавтобусе «Мерседес Бенц».

«Сейчас мы устанавливаем личности всех, кто находился в бусике. По предварительным данным, все они граждане Таджикистана», — сказали в УВД Ошской области.

Всего в микроавтобусе находилось 24 человека. По предварительным данным, они возвращались из России.

Патрульная милиция выясняет причины аварии, назначены все необходимые экспертизы.

Фото: Turmush

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