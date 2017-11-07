Бишкек: За вымогательство взятки у граждан Казахстана задержан милиционер

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника УВД Бишкека. Его задержали с поличным после получения взятки у граждан Казахстана.

Пресс-служба МВД сообщила, что сотрудниками службы внутренних расследований 6 ноября был задержан старший лейтенант милиции после получения взятки на сумму 14 тысяч сомов.

Ранее в МВД обратились двое граждан Казахстана с заявлением о том, что сотрудники УВД Свердловского района вымогали у них 8 тысяч сомов и казахстанцы были вынуждены дать им требуемую сумму.

После этого милиционеры потребовали с них еще 20 тысяч за «положительное решение вопроса о якобы их незаконном пересечении границы и нахождении на территории Кыргызстана».

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Вымогательство взятки» и «Получение взятки». Задержанный милиционер водворен в ИВС Госкомитета нацбезопасности.

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