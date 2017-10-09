Водитель заснял видео, как милиционер рекомендует давать «100 сомов на чай», когда его останавливают инспекторы. В МВД заявили, что личности сотрудников установлены, милиция Баткенской области проводит служебную проверку.

Автомобильное интернет-сообщество «Сафари» опубликовало на YouTube видео, где два человека в форме сотрудников патрульной милиции советуют водителю давать инспекторам «на чай по 50-100 сомов». По информации водителя, действие происходит в городе Исфана Баткенской области.

На видео запечатлено, как один из милиционеров отдает водителю временные права, выписанные из-за нарушения. Однако из видео непонятно, какое именно нарушение совершил водитель.

«Два дня назад попался. […] Вот мне временные выписали. Если еще раз нарушу, что будет?», — спрашивает водитель у инспектора.

На это милиционер отвечает, что его машину заберут на стоянку, и водителю придется заплатить 2500 сомов, чтобы затем забрать автомобиль.

«Когда останавливают, дают по 100 сомов. Нужно давать по 100 сомов на чай. Если пустой, то 50 сомов. Так делай теперь, ладно? Чем зря просто так платить за стоянку 2500 сомов, лучше по 100 сомов давать», — сказал милиционер.

Другой инспектор попросил водителя подвезти его до поста патрульной милиции, но водитель отказал.

В пресс-службе МВД заявили, что личности милиционеров, запечатленных на видео, установлены и ведется разбирательство.

«УВД Баткенской области ведет разбирательство. Установили личности сотрудников. Проводится служебная проверка», — сказали в пресс-службе.