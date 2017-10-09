Кандидаты на пост президента Сооронбай Жээнбеков и Адахан Мадумаров пришли в одно время на агитацию в Кочкор-Ате — в течение двух минут они не могли определиться, кто будет выступать перед собравшимися. В итоге, сцена стадиона досталась кандидату от СДПК.

Казус произошел 8 октября в городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области — Жээнбеков и Мадумаров назначили свои агитационные выступления в одно и то же время и в одном и том же месте.

Представитель штаба Жээнбекова Толгонай Стамалиева настаивает на том, что встреча их кандидата в Кочкор-Ате проходила по графику. По ее словам, во время выступления ведущего на сцене появился Мадумаров, который попытался взять слово.

«[…] был двухминутный казус — стояли сторонники Сооронбая Жээнбекова и Адахана Мадумарова, разговаривали на углу сцены. Сооронбай Шарипович позвал его занять место рядом с ним. Через некоторое время Мадумаров со своими сторонниками покинул стадион», — написала Стамалиева.

В итоге сцена стадиона досталась Жээнбекову — его сторонники к тому времени уже успели вывесить агитационные баннеры кандидата и подготовить оборудование.

"Kyrgyztoday kg/Кыргызстан бүгүн" тартуулайт:"Сооронбай Жээнбеков Адахан Мадумаровдон микрофон талашты"Ойунузду комментарийде болушунуз!Максималдуу репост!!! Posted by Искен Афиджанов on Sunday, October 8, 2017

Сам Мадумаров собрал своих сторонников недалеко от стадиона и заявил, что Жээнбеков «побоялся дать ему слово» на сцене.

«Спрашиваете, почему не дали слово? Вы видели, я культурно ждал. Если бы Соке (Сооронбай Жээнбеков — прим. ред.) не боялся, дал бы слово, сказав, что подошел и второй кандидат. Но он не смог», — заявил он.

Затем Мадумаров начал критиковать Жээнбекова — в частности, его работу на посту губернатора Ошской области.

«Пусть боится, потому что их пляски, их дни 15 числа закончится. Мы изберем народного президента. Нам не нужен такой президент, который будет собирать столько людей и перекрывать дорогу. Как вы считаете?» — сказал Мадумаров.

"Кочкор-Атада жыйын өткөрүп жаткан КСДПчы талапкер Сооронбай Жээнбековду Адахан Мадумаров качырды"-(08.10.2017 ж.) Posted by Антикоррупция KG on Sunday, October 8, 2017

Жээнбеков — бывший премьер-министр и кандидат на пост президента от провластной партии социал-демократов (СДПК), которая пользуется покровительством действующего главы государства.

Его главные противники на выборах — бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев. Выборы президента пройдут 15 октября, сейчас на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.