Сотрудники МВД и Госкомитета нацбезопасности задержали двоих сотрудников Службы криминальной милиции по подозрению в вымогательстве взятки. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, милиционеров водворили в следственный изолятор.

Двоих сотрудников 3-го управления службы криминальной милиции при МВД задержали 18 октября в здании Главного управления уголовного розыска.

Пресс-служба МВД сообщила, что подозреваемых задержали сотрудники службы внутренних расследований при МВД совместно с представителями антикоррупционной службы ГКНБ.

Ранее в милицию поступило заявлении о вымогательстве взятки со стороны задержанных милиционеров.

Генпрокуратура возбудила против них уголовные дела по статьям «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным полономочиями».

Сейчас расследование проводит Главное следственное управление ГКНБ. Задержанных водворили в изолятор временного содержания ГКНБ.