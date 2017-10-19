Сотрудники МВД и Госкомитета нацбезопасности задержали двоих сотрудников Службы криминальной милиции по подозрению в вымогательстве взятки. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, милиционеров водворили в следственный изолятор.
Двоих сотрудников 3-го управления службы криминальной милиции при МВД задержали 18 октября в здании Главного управления уголовного розыска.
Пресс-служба МВД сообщила, что подозреваемых задержали сотрудники службы внутренних расследований при МВД совместно с представителями антикоррупционной службы ГКНБ.
Ранее в милицию поступило заявлении о вымогательстве взятки со стороны задержанных милиционеров.
Генпрокуратура возбудила против них уголовные дела по статьям «Вымогательство взятки» и «Злоупотребление должностным полономочиями».
Сейчас расследование проводит Главное следственное управление ГКНБ. Задержанных водворили в изолятор временного содержания ГКНБ.