Центральная избирательная комиссия закончила ручной подсчет бюллетеней с президентских выборов. Результаты не изменились — Сооронбай Жээнбеков также лидирует в гонке, на втором месте Омурбек Бабанов, на третьем — Адахан Мадумаров.

По данным ЦИКа, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали более 925 тысяч избирателей, что составило 54,74% всех голосов.

Таким образом, Жээнбеков по-прежнему лидирует в президентской гонке. На втором месте его главный оппонент — Омурбек Бабанов — который набрал 33,7%.

Адахан Мадумаров занял третье место с результатом в 6,5,% голосов. За лидера партии «Ак-Шумкар» Темира Сариева проголосовали всего 2,5% избирателей. Все остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

По закону итоги голосования устанавливаются по результатам ручного подсчета голосов.

На этих выборах они почти не отличаются от данных автоматических урн, полученных вечером 15 октября.

Сразу после после того, как ЦИК озвучил предварительные данные 15 октября, Жээнбеков начал праздновать свою победу.

Его уже поздравили с победой на выборах несколько глав других стран, среди которых Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев.

Нарушения на выборах

Международные наблюдатели ОБСЕ признали легитимность президентских выборов, однако заявили, что 15 октября были зафиксированы использование административного ресурса, запугивание и подкуп избирателей.

Наблюдатели также заявили, что решения Центризбиркома были «сомнительны» и «предвзяты». По их словам, ЦИК не смог остаться нейтральным на этих выборах.

Глава делегации наблюдателей от Европарламента Лайма Андрикьене сказала, что на избирательных участках была ограничена работа независимых наблюдателей и журналистов.

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