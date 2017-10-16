Международные наблюдатели ОБСЕ заявили, что на прошедших президентских выборах были зафиксированы использование административного ресурса, запугивание и подкуп избирателей. Однако, они сообщили, что подобных нарушений было не так много и они не повлияют на легитимность выборов.

Международные наблюдатели ОБСЕ 16 октября озвучили данные промежуточного отчета по итогам президентских выборов.

На некоторых избирательных участках наблюдатели зафиксировали запугивание, подкуп избирателей, а также вмешательство милиционеров и дружинников в выборный процесс.

«В некоторых случаях эти неуполномоченные лица, или дружинники, а также сотрудники милиции препятствовали голосованию», — сказал представитель ОБСЕ Азай Гулиев.

Наблюдатели заявили, что решения Центризбиркома были «сомнительны» и «предвзяты». По их словам, ЦИК не смог остаться нейтральным на этих выборах.

Также наблюдатели отметили, что в некоторых случаях была нарушена тайна голосования. По их словам, некие лица стояли возле урн и контролировали выборный процесс.

Представитель ОБСЕ Лайма Аборики сказала, что на избирательных участках была ограничена работа независимых наблюдателей и журналистов.

Однако, несмотря на это, международные наблюдатели ОБСЕ заключили, что выборы прошли на 94% положительно и все зафиксированные нарушения не повлияют на результаты голосования.

Также международные наблюдатели заявили, что Кыргызстан — единственная страна в Центральной Азии, где действуют демократические устои.

Президентские выборы прошли 15 октября. Согласно предварительным подсчетам, провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков набрал больше половины голосов избирателей.

Если результаты автоматического подсчёта не будут оспорены ручным подсчетом или судебными процессами, то Жээнбеков станет следующим президентом Кыргызстана.

Его главный соперник, депутат и бизнесмен Омурбек Бабанов, набрал 33,77% голосов.

Официальные итоги выборов Центризбирком должен объявить в течение 20 дней после окончания голосования.