Эдиль Байсалов: Ключевая ошибка Бабанова — в отказе от конфронтации с Жээнбековым

Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Оригинал записи опубликован на фэйсбук-странице Эдиля Байсалова
Ключевой ошибкой Бабанова был его отказ до последнего дня критиковать Атамбаева и идти на лобовую конфронтацию с Жээнбековым. Избиратели не увидели разницы между ним и кандидатом от власти. Президентские выборы не выигрываются на одном позитиве «посмотрите, какой я хороший», надо говорить еще «посмотрите, какой плохой мой оппонент».
Бабанов запретил всем лидерам оппозиции, в том числе находящимся в местах лишения свободы и зарубежом, выступить публично с решительной и однозначной поддержкой его кандидатуры. Бабанов ни слова на митингах не сказал ни про Лигласс, ни про Мегаком. «Лишь бы Атамбаев не обиделся и не испугался» — вот о чем думал до 13:00 дня голосования (!!!) кандидат Бабанов, а не о том, чтобы расширить свою электоральную базу.
Был удивительный момент на дебатах, когда Сооронбай Жээнбеков вдруг перевернул столы и выступил кандидатом-челленджером. Он ни разу не назвал по имени Атамбаева, к которому, наоборот, дважды обратился Бабанов и публично связал себя с ним. А Жээнбеков обещал расправиться с коррупцией и коррупционерами. Только что ушедший в отставку премьер-министр с негодованием критиковал за ошибки премьер-министра 2012 года. Именно тогда и наступил перелом! «Кто же из вас от Атамбаева?» — спрашивали избиратели. «Мы оба!» — отвечали Бабанов с Жээнбековым. «Но если они оба от Атамбаева, а он ругает так сильно и жестко Бабанова, который даже не пытается оправдаться, а стоит, понурив голову «у кыргызов младшие не пререкаются со старшими», — «бирин олуп, бирин кал» — решил избиратель.
Выборы состоялись. Народ сказал свое слово! Победил Сооронбай Жээнбеков. Мои ему поздравления!