Эдиль Байсалов: Ключевая ошибка Бабанова — в отказе от конфронтации с Жээнбековым

Был удивительный момент на дебатах, когда Сооронбай Жээнбеков вдруг перевернул столы и выступил кандидатом-челленджером. Он ни разу не назвал по имени Атамбаева, к которому, наоборот, дважды обратился Бабанов и публично связал себя с ним. А Жээнбеков обещал расправиться с коррупцией и коррупционерами. Только что ушедший в отставку премьер-министр с негодованием критиковал за ошибки премьер-министра 2012 года. Именно тогда и наступил перелом! «Кто же из вас от Атамбаева?» — спрашивали избиратели. «Мы оба!» — отвечали Бабанов с Жээнбековым. «Но если они оба от Атамбаева, а он ругает так сильно и жестко Бабанова, который даже не пытается оправдаться, а стоит, понурив голову «у кыргызов младшие не пререкаются со старшими», — «бирин олуп, бирин кал» — решил избиратель.