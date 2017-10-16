Сторонники проигравшего кандидата на пост президента Омурбека Бабанова прошлись по Таласу пешим маршем и собрались возле штаба партии «Республика». Штаб кандидата отрицает организацию митинга. Милиция Таласа сообщила, что следит за ситуацией.

Сочувствующие Бабанову вышли на пеший марш в Таласе, выкрикивая имя кандидата — видео с этим было обнародовано в социальных сетях.

https://www.facebook.com/groups/malymattar/permalink/1911621879166199/

В пресс-службе УВД Таласской области сообщили журналисту Kloop.kg, что милиция следит за ситуацией.

«Сейчас на местах разбираются сотрудники ГУВД. Собралось примерно 200 человек в гражданской одежде. Никаких табличек нет, требования неясны. Просто стоят», — сообщили в пресс-службе.

В интервью изданию «Кактус» в МВД сказали, что люди собрались у штаба партии «Республика», но сам штаб закрыт, и внутри никого нет.

Советник кандидата Мирсулжан Намазалиев сказал в интервью Kloop.kg, что штаб политика никаких шествий не организовывал, и это значит, что сторонники вышли на митинг сами.

Сам Бабанов заявил на своей пресс-конференции что не собирается устраивать митинги. «Я никогда не захватывал власть и не собираюсь этого делать в будущем. Права избирателей я буду доказывать только законным путем», — сказал он.

Таласская область — это малая родина Бабанова, где во время выборов он получил более 85 процентов голосов избирателей.

Омурбек Бабанов — лидер партии «Республика» и проигравший кандидат в президенты, за которого проголосовали более 30% избирателей на выборах 15 октября. Его главный соперник — провластный кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков одержал победу, набрав более 50% голосов избирателей.

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