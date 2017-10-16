Как жить после избрания Жээнбекова? Письмо главного редактора Kloop.kg своим коллегам

Каждый месяц главный редактор Kloop.kg Эльдияр Арыкбаев пишет письмо всей редакции, и обычно мы это не публикуем. Но письмо, написанное по итогам выборов, получилось таким хорошим, что сооснователь Kloop.kg Бектур Искендер решил выпустить его (с одобрения Эльдияра, конечно).

Привет всем,

Вы все большие молодцы, а команда с юга — вообще супергерои. Субъективно и объективно — мы вели самую классную трансляцию в стране (и текстовый, и студийный эфиры). Мы чаще остальных сообщали о нарушениях на участках и вокруг них. Мы давали из студии самые разные мнения о происходящем в стране. Мы честно выполняли нашу журналистскую работу, несмотря на то, что нам пытались помешать.

О последнем чуть подробнее…

Давайте признаем — 15 октября победил не Жээнбеков, а победили административный ресурс, подкупы, насилие и шантаж. Победили «черный пиар» на КТРК, сливы и преследования со стороны спецслужб и лицемерие на высоком государственном уровне. Мы стали свидетелями этого, а часть из нас убедилась на собственном опыте.

Мне не жалко проигравшего Бабанова — не факт, что он был бы лучше победившего Жээнбекова. Мне обидно, что власти наплевали на возможность показать, что в Кыргызстане могут пройти действительно честные выборы. Нас оставили без надежды на второй тур, грубо и цинично протащив своего кандидата за отметку в 50%.

Финальная борьба между Жээнбековым и Бабановым показала бы, что нынешняя власть, как минимум, готова к компромиссам, а, как максимум, способна уйти и передать полномочия совершенно иной команде. Последнее было бы большим шагом в развитии всей политической системы Кыргызстана и, как ни странно, СДПК.

Упасть, чтобы подняться с новыми силами — социал-демократы вернулись бы в свою стезю (оппозицию к президенту) и не дали бы Бабанову злоупотреблять полномочиями, потому что они бы контролировали правительство и большинство в парламенте. Работала бы система сдержек и противовесов, которой сейчас в стране нет. Политическая жизнь была бы насыщеннее, появилось бы много новых лиц на арене, а сама система стала бы развиваться за счет конкуренции между партиями. Это был бы новый виток на пути к «genuine democracy», как выразился «Тайм».

Но этого не произошло.

15 октября Кыргызстан сделал шаг к партийному диктату/олигархату (в авторитарных странах этому придумали такой эвфемизм как «стабильность»). В нашем случае, страна может оказаться в руках человека, не занимающего политическую должность. Так сейчас происходит в Молдове — парламент и правительство находятся под контролем председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, который не занимает никакой должности, но чьи однопартийцы сидят во всех ветвях власти (кстати, именно с ним встречался Атамбаев в Кишиневе во время загадочного визита).

Верить обещаниям Атамбаева можно, но сложно. Его слова и действия часто оказываются полумерами — обещая забрать «старых» политиков с собой, он оставляет вместо себя немолодого Жээнбекова, а сам обещает вернуться, но не на должность.

У меня нет четкого предсказания, когда СДПК станет костенеть, Атамбаев — бронзоветь, гражданское общество и оппозиция терять свои (уже заржавевшие) стальные яйца, а криминал окончательно срастется со властью.

Но я точно знаю, что сейчас наша работа — и журналистская, и образовательная — становится еще важнее. Важнее для всех. Но, в первую очередь, для тех, кто не видит во тьме государственного мракобесия всё то лицемерие, ханжество, с которым мы, как журналисты, сталкиваемся почти каждый день, и тех, кто потерял веру в справедливость.

Мне очень нравится в журналистском вокабуляре слово «освещать». Оно имеет два положительных смысла — давать свет и давать информацию. В обоих случаях это означает выводить из тьмы — буквальной и метафорической. Так вот (дальше читать с паузой после каждого слова) мы освещали выборы, и каждый справился на отлично :-*

Теперь нам не надо расслабляться — октябрь просто потрясающий месяц с точки зрения работоспособности каждого из нас. Такого чувства команды и плеча я давно не ощущал, и это наша общая заслуга, что надо сохранить.

Всех люблю,

Эльдияр