Как жить после избрания Жээнбекова? Письмо главного редактора Kloop.kg своим коллегам

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Эльдияр Арыкбаев
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Каждый месяц главный редактор Kloop.kg Эльдияр Арыкбаев пишет письмо всей редакции, и обычно мы это не публикуем. Но письмо, написанное по итогам выборов, получилось таким хорошим, что сооснователь Kloop.kg Бектур Искендер решил выпустить его (с одобрения Эльдияра, конечно).

Автор письма: Эльдияр Арыкбаев, главный редактор Kloop.kg.

Привет всем,

Вы все большие молодцы, а команда с юга — вообще супергерои. Субъективно и объективно — мы вели самую классную трансляцию в стране (и текстовый, и студийный эфиры). Мы чаще остальных сообщали о нарушениях на участках и вокруг них. Мы давали из студии самые разные мнения о происходящем в стране. Мы честно выполняли нашу журналистскую работу, несмотря на то, что нам пытались помешать.

О последнем чуть подробнее…

Давайте признаем — 15 октября победил не Жээнбеков, а победили административный ресурс, подкупы, насилие и шантаж. Победили «черный пиар» на КТРК, сливы и преследования со стороны спецслужб и лицемерие на высоком государственном уровне. Мы стали свидетелями этого, а часть из нас убедилась на собственном опыте.

Мне не жалко проигравшего Бабанова — не факт, что он был бы лучше победившего Жээнбекова. Мне обидно, что власти наплевали на возможность показать, что в Кыргызстане могут пройти действительно честные выборы. Нас оставили без надежды на второй тур, грубо и цинично протащив своего кандидата за отметку в 50%.

Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана на следующие шесть лет.

Финальная борьба между Жээнбековым и Бабановым показала бы, что нынешняя власть, как минимум, готова к компромиссам, а, как максимум, способна уйти и передать полномочия совершенно иной команде. Последнее было бы большим шагом в развитии всей политической системы Кыргызстана и, как ни странно, СДПК.

Упасть, чтобы подняться с новыми силами — социал-демократы вернулись бы в свою стезю (оппозицию к президенту) и не дали бы Бабанову злоупотреблять полномочиями, потому что они бы контролировали правительство и большинство в парламенте. Работала бы система сдержек и противовесов, которой сейчас в стране нет. Политическая жизнь была бы насыщеннее, появилось бы много новых лиц на арене, а сама система стала бы развиваться за счет конкуренции между партиями. Это был бы новый виток на пути к «genuine democracy», как выразился «Тайм».

Но этого не произошло.

15 октября Кыргызстан сделал шаг к партийному диктату/олигархату (в авторитарных странах этому придумали такой эвфемизм как «стабильность»). В нашем случае, страна может оказаться в руках человека, не занимающего политическую должность. Так сейчас происходит в Молдове — парламент и правительство находятся под контролем председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, который не занимает никакой должности, но чьи однопартийцы сидят во всех ветвях власти (кстати, именно с ним встречался Атамбаев в Кишиневе во время загадочного визита).

Уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Верить обещаниям Атамбаева можно, но сложно. Его слова и действия часто оказываются полумерами — обещая забрать «старых» политиков с собой, он оставляет вместо себя немолодого Жээнбекова, а сам обещает вернуться, но не на должность.

У меня нет четкого предсказания, когда СДПК станет костенеть, Атамбаев — бронзоветь, гражданское общество и оппозиция терять свои (уже заржавевшие) стальные яйца, а криминал окончательно срастется со властью.

Но я точно знаю, что сейчас наша работа — и журналистская, и образовательная — становится еще важнее. Важнее для всех. Но, в первую очередь, для тех, кто не видит во тьме государственного мракобесия всё то лицемерие, ханжество, с которым мы, как журналисты, сталкиваемся почти каждый день, и тех, кто потерял веру в справедливость.

Мне очень нравится в журналистском вокабуляре слово «освещать». Оно имеет два положительных смысла — давать свет и давать информацию. В обоих случаях это означает выводить из тьмы — буквальной и метафорической. Так вот (дальше читать с паузой после каждого слова) мы освещали выборы, и каждый справился на отлично :-*

Теперь нам не надо расслабляться — октябрь просто потрясающий месяц с точки зрения работоспособности каждого из нас. Такого чувства команды и плеча я давно не ощущал, и это наша общая заслуга, что надо сохранить.

Всех люблю,
Эльдияр