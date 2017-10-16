Суд перенес с 16 на 19 октября рассмотрение дела депутата парламента Канатбека Исаева. Надзорный орган собирается выяснить, почему обвиняемого не привезли на заседание. Сейчас политик находится в СИЗО ГКНБ.

Первомайский райсуд отложил рассмотрение дела депутата Каната Исаева на 19 октября.

Обвиняемого не привезли на судебный процесс. Сейчас он находится СИЗО ГКНБ.

В пресс-службе Госкометета нацбезопасности журналисту Kloop.kg отказались комментировать ситуацию и перенаправили в суд.

В секретариате Первомайского суда журналисту Kloop.kg также не дали комментария по этому делу, а лишь перенаправляли из отдела в отдел.

Исаева обвиняют в «подготовке к насильственному захвату власти». Сотрудники ГКНБ задержали политика 4 октября, по решению суда его арест продлили до 30 ноября.

Следователи утверждают, что Исаев с «сообщниками» вербовали людей для участия в беспорядках.

В ведомстве считают, что они планировали устроить переворот в случае поражения Омурбека Бабанова на президентских выборах.

Бабанов заявил, что Канатбека Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником.

Политик отрицает, что причастен к подготовке «массовых беспорядков».



По теме: