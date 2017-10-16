Центральная избирательная комиссия сообщила, что по предварительным подсчетам около 16 000 бюллетеней признаны недействительными. Среди них есть те, где отмечены два кандидата или же нет вообще никаких отметок.

Центризбирком занимается подсчетом голосов избирателей. Пока около 16 000 бюллетеней признаны недействительными.

По большей части это пустые или неверно заполненные бюллетени.

По данным ЦИКа, на президентских выборах проголосовало более 1,6 млн кыргызстанцев — явка избирателей составила 55,93%.

Но точная информация будет доступна только в ноябре, после того, как озвучат данные ручного подсчета.

Согласно предварительным подсчетам, провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков набрал больше половины голосов избирателей.

Если результаты автоматического подсчёта не будут оспорены ручным подсчётом или судебными процессами, то Жээнбеков станет следующим президентом Кыргызстана.

Его главный соперник, депутат и бизнесмен Омурбек Бабанов, набрал 33,77% голосов.

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