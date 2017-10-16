Спасатели нашли тело переводчика компании золотодобывающей компании «Аурум». Ранее мужчина утонул в горной реке Чандалаш, его тело обнаружили лишь спустя 4 месяца после начала поисков.

Тело мужчины нашли вечером 15 октября.

Утонувший был жителем Бишкека, который работал переводчиком в горнодобывающей компании «Концлер Аурум».

Его тело передали родственникам в тот же день.

Ранее тело утонувшего мужчины искали дважды — в августе, после снижения уровня воды, и в июле — когда в МЧС сообщили о том, что его унесло течением реки.

Мужчина утонул в реке Чандалаш возле села Курулуш в Джалал-Абадской области 4 июля 2017 года.

По информации МЧС, он работал на берегу реки, упал в воду при неизвестных обстоятельствах и был унесен течением.

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