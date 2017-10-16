Суд по делу лидера фракции «Ата-Мекен» Алмамбета Шыкмаматова отложен с 16 на 20 октября по просьбе адвоката. Депутата обвиняют в том, что он в 2011 году составил «фиктивные договора» о закупке служебных автомобилей.

Первомайский райсуд 16 октября должен был провести заседание по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова. Ранее на него возбудили уголовное дело по статье «Соучастие в коррупции».

Однако секретариат назначенного по делу судьи Айбека Эрнис уулу сообщил, что один из адвокатов попросил суд отложить процесс. По этому ходатайству слушание перенесли на 20 октября.

Дело Алмамбета Шыкмаматова

На Шыкмаматова возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» 17 февраля 2017 года. Позже на суде сторона обвинения стала придерживаться обвинения по статьям «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».

По версии ГКНБ, Шыкмаматов был в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей Счетной палатой в 2011 году. Он якобы подстроил победу компании «Барат Люкс».

Следователи утверждают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за 14 500 долларов США, несмотря на то что, автомобиль стоит не более 10 тысяч долларов.

Алмамбет Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступали с критикой пока еще действующего президента Алмазбека Атамбаева.

Уголовные дела также возбуждены на лидера партии Омурбека Текебаева и экс-генпрокурора Аиду Салянову.

Текебаева уже осудили на четыре года лишения свободы по статье «Коррупция».

По версии суда, он получил взятку в один миллион долларов в 2010 году за предоставление доступа к управлению сотовым оператором «Мегаком» российскому бизнесмену Леониду Маевскому.

Салянову приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, за незаконное продление адвокатской лицензии Алексею Елисееву, адвоката сына свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максима.

Кроме того, спецслужбы также подозревают, что Текебаев, Шыкмаматов и Салянова были заинтересованны в продаже акций сотового оператора «Мегаком».

Сами оппозиционные политики заявляют, что невиновны, а уголовные дела против них «политически мотивированы», так как они были одними из самых ярых критиков поправок в Конституцию, предложенных президентом.

Референдум прошел 11 декабря, поправки в Конституцию приняли.

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