Госкомитет национальной безопасности задержал подозреваемого в вербовке людей в экстремисткую группировку «Исламское государство». По данным ГКНБ, мужчина находился в международном розыске за террористическую деятельность.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что еще 14 октября был задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в вербовке людей в ИГИЛ на территории Кыргызстана.

По данным спецслужбы, подозреваемый «длительное время» вербовал боевиков в странах СНГ, за что находился в международном розыске.

«Его целью было пополнение бандформирований международного терроризма в Сирии рекрутами, а также подготовка условия для оседания и последующей вербовочной деятельности на территории Кыргызстана», — сообщили в ГКНБ.

Сейчас оперативники ищут в Кыргызстане и за его пределами возможных сообщников задержанного.

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