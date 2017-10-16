Более 500 жителей Нарына торжественно встретили прибывших в Кыргызстан памирских кыргызов. Власти привезли их в Кыргызстан, чтобы дать им возможность получить образование.

Группу памирских кыргызов привезли в Кыргызстан 13 октября. По приезду местные власти и жители устроили им торжественную встречу с участием около 500 нарынчан.

Некоторые из памирских кыргызов сказали, что рады приезду. Часть из них удивились такому приему.

Один из памирцев по имени Дарбыш в интервью изданию «Азаттык» сказал, что долго ждал этого дня.

«Приехал с супругой и двумя детьми. Зовут меня Дарбыш. Приехали для того, чтобы дать образование детям. Очень ждали этого дня», — говорит памирец.

Всего в Нарын приехало 33 памирских кыргыза, среди них 17 несовершеннолетних детей. Все они приехали, чтобы дать образование своим детям, а также чтобы учиться самим.

«Родители остались, а я приехал. Приехал учиться. Пока не соскучился по родителям. На Памире учился на фарси», — отметил 14-летний Абдырахман Кочор уулу.

На встрече в Нарыне была и вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова. По ее словам, памирских кыргызов не переселили, а привезли для того, чтобы обучить их.

«Министерство образования и науки разработало специальную программу обучения. Точно сейчас не могу сказать, на какой срок мы привезли их. Дети будут учиться десять лет, взрослым постараемся дать профессиональное образование», — сказала вице-премьер.

Первую неделю памирские кыргызы будут находиться под медицинским наблюдением, потому что они проживали в условиях высокогорья.

Среди прибывших также есть беременная девушка и полуторагодовалый ребенок, которые будут находиться под особым присмотром медиков. После этого их поселят в селе Куланак Нарынской области. За питанием и безопасностью памирцев будут следить местные власти.

Экспедиция к памирским кыргызам

Необходимость переселения памирских кыргызов возникла из-за того, что у них нет доступа к образованию в Афганистане.

Правительство 2 октября направило экспедицию к памирским кыргызам с гуманитарной помощью на сумму в 7 млн сомов. Помощь состояла из медикаментов, продуктов питания и одежды.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстан переселят 50 памирских кыргызов, однако не все смогли получить загранпаспорт.

По информации правительства, с момента обретения Кыргызстаном независимости на историческую родину вернулось около 60 тысяч этнических кыргызов.

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным.

Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам.

На Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

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