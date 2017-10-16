Автомобильные заторы все также стоят на пропускных пунктах кыргызско-казахской границы. Однако, по данным Пограничной службы, граждане обоих государств проходят границу «спокойно».

Самое большое скопление машин зафиксировали на пропускных пунктах «Ак-Тилек» и «Чон-Капка».

В Погранслужбе не смогли уточнить какое количество машин сейчас находится на приграничных пунктах.

«В остальных КПП также есть очереди из машин, но меньше. Людей лучше пропускают, граждане спокойно проходят», — сказали в ведомстве.

Очереди и заторы на кыргызско-казахской границе

Автомобильные заторы и большие очереди на КПП на границе с Казахстаном начались 10 октября. Вечером того же дня казахские пограничники без объяснения причин перешли на усиленный режим работы.

Позже они заявили, что они проводят на границе операцию по выявлению террористов, контрабандистов и нарушителей границы.

В течение двух дней на границе скапливались большие очереди людей, которым нужно было перейти через границу, а также образовывались большие автомобильные заторы.

Власти Кыргызстана организовали палатки с горячим питанием и установили биотуалеты для застрявших на границе людей.

В результате больших очередей, на границе скончалась гражданка Казахстана, она стояла в очереди около 5 часов.

Погранслужба Кыргызстана 12 октября заявила, что автомобильные пробки все еще продолжаются на КПП «Ак-Жол», «Ак-Тилек» и «Чалдыбар», но очереди стали меньше.

«Ситуация улучшается в вечернее время, практически нигде нет большого скопления людей после 7 вечера», — сказали в пресс-службе.

Дипломатический скандал

Ухудшение ситуации на границе случилось на фоне дипломатического скандала Кыргызстана с властями Казахстана.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Причиной обвинений со стороны Атамбаева стала встреча казахского президента Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, оппозиционным кандидатом на пост президента.

После слов кыргызского президента, последовала и реакция казахских пластей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами. А ЦИК Казахстана отказался посылать своих наблюдателей на выборы в Кыргызстане.

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