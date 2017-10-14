Пожилая казахстанка скончалась на кыргызско-казахской границе из-за проблем с сердцем. Женщина стояла в очереди у пропускного пункта около 5 часов.

По предварительным данным Министерства здравоохранения, у гражданки Казахстана 70-летней Альбины Шагимовой были проблемы с сердцем.

Она умерла 13 октября на кыргызско-казахской границе на пункте пропуска «Ак-Тилек». Пожилая женщина стояла в очереди около пяти часов.

«Супруг погибшей рассказал, что на границе они простояли в очереди почти пять часов. По предварительным данным, скорее всего у нее случился гипертонический криз. Возможно, поднялось давление», — сказали в Минздраве изданию «Азаттык».

Тело погибшей забрали в Казахстан на машине, в которой приехали пожилые супруги. Они направлялись в Кыргызстан на похороны.

Очереди и заторы на кыргызско-казахской границе

Автомобильные заторы и большие очереди на КПП на границе с Казахстаном начались 10 октября. Вечером того дня казахские пограничники без объяснения причин перешли на усиленный режим работы.

Позже казахская сторона заявила, что они проводят на границе операцию по выявлению террористов, контрабандистов и нарушителей границы.

В течение двух дней на границе скапливались большие очереди людей, которым нужно было перейти через границу, а также образовывались большие автомобильные заторы.

Власти Кыргызстана организовали палатки с горячим питанием и установили биотуалеты для застрявших на границе людей.

Погранслужба Кыргызстана 12 октября заявила, что автомобильные пробки все еще продолжаются на КПП «Ак-Жол», «Ак-Тилек» и «Чалдыбар», но очереди стали меньше.

«Ситуация улучшается в вечернее время, практически нигде нет большого скопления людей после 7 вечера», — сказали в пресс-службе.

Дипломатический скандал

Ухудшение ситуации на границе случилось на фоне дипломатического скандала Кыргызстана с властями Казахстана.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Причиной обвинений со стороны Атамбаева стала встреча казахского президента Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, оппозиционным кандидатом на пост президента.

После слов кыргызского президента, последовала и реакция казахских пластей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева«провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами. А ЦИК Казахстана отказался посылать своих наблюдателей на выборы в Кыргызстане.

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