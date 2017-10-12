Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что в ночь на 11 октября казахская сторона ускорила пропуск граждан и очереди на пунктах пропуска перестали образовываться. Однако утром казахские пограничники вновь замедлили пропуск людей и на пункте пропуска «Акжол» снова возникают очереди.

Новость обновлена в 11:09

Пресс-служба Пограничной службы Кыргызстана сообщила, что 11 октября в 23:00 казахская сторона стала пропускать скопившихся на пункте пропуска граждан в ускоренном режиме. В результате в течение полутора часов на приграничных пунктах перестали образовываться очереди.

Однако 12 октября с 8:00 казахская сторона вновь замедлила пропуск граждан.

«На пункте пропуска “Акжол” наблюдается скопление граждан. Сейчас количество транспортных средств и грузов уменьшилось, при этом ожидается увеличение грузопотока в связи задержкой с казахской стороны», — сказано в сообщении Погранслужбы.

Пограничная служба Казахстана сообщила, что контроль на пропускных пунктах был усилен, потому что на кыргызско-казахской границе «проводится плановая операция» по выявлению лиц, причастных к террористической и преступной деятельности.

«В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу. При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих Погранслужбы осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахских и иностранных граждан», — сообщила Погранслужба Казахстана.

Вечером 11 октября правительство Кыргызстана сообщило, что премьер-министр Сапар Исаков провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на саммите в Сочи.

По данным пресс-службы правительства, Назарбаев пообещал «снять все образовавшиеся вопросы на границе».

Казахские пограничники перешли на усиленный режим работы утром 11 октября. После этого кыргызские пограничники объявили об усилении режима из-за подготовки к президентским выборам в Кыргызстане, которые пройдут 15 октября.

Дипломатический скандал

Ситуация на пограничных КПП усугубилась после дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они [власти Казахстана] «разворовывают богатства» страны.

«В среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — сказал Атамбаев 7 октября во время поздравления учителей.

Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.

Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.