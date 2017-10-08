«Я вернусь, а они — никогда». Что ещё любопытного сказал Атамбаев во время речи перед учителями

Президент Алмазбек Атамбаев награждал 7 октября учителей. Но, выступая на церемонии, он сказал много чего скандального о политике: нелицеприятно отозвался о властях Казахстана, а также пообещал «вернуться», «сжечь каленым железом» своих оппонентов и «очистить» страну от врагов.
Речь пока ещё действующего президента Кыргызстана стала одной из самых обсуждаемых в Кыргызстане на прошедших выходных и даже вызвала международный скандал: МИД Казахстана выразил ноту протеста из-за его высказываний.
Но не только Казахстаном прославилось его выступление. «Клооп» приводит выдержки самых примечательных заявлений Атамбаева из его речи. Жирным выделены наиболее интересные моменты.
Кто упоминается в выступлении:
Сооронбай Жээнбеков — провластный кандидат в президенты на предстоящих выборах, которого открыто поддерживал Атамбаев.
Омурбек Бабанов — кандидат в президенты на предстоящих выборах, главный соперник Жээнбекова.
Бакыт Торобаев — депутат, лидер партии «Онугуу-Прогресс», главный союзник Бабанова.
Курманбек Бакиев — бывший президент Кыргызстана, свергнутый в ходе революции 2010 года.
Максим Бакиев — младший сын экс-президента Бакиева, известен рейдерскими захватами в бытность сыном президента.
Нурсултан Назарбаев — президент Казахстана.
Булат Утемуратов — казахский олигарх.
Нурлан Мотуев — бизнесмен, лидер патриотического движения, известный радикальными религиозными взглядами и самозахватом угольных месторождений.
Темир Джумакадыров — погибший 7 октября в автокатастрофе вице-премьер-министр.
«Соседи» — имеются в виду Казахстан и Нурсултан Назарбаев.
О кандидате в президенты Омурбеке Бабанове
С утра я слышал аудиозапись, о том, как Торобаев говорит: «Вот, не забывайте, что Сооронбай прогнал Бакиева. Надо отомстить».
А мы, говорит, с Бабановым будем бизнес здесь делать. Наша страна для этих кандидатов — это коммерческий комок [под этим словом президент имеет в виду уличные киоски — прим. ред.].
Мы видим, как поливают грязью подготовку к выборам и президента Атамбаева те люди, которые сами руководили штабом в 2009 году: первый вице-премьер Омурбек Бабанов и министр правительства, бакиевский Бакыт Торобаев. [Здесь Атамбаев, скорее всего, имеет в виду президентские выборы 2009 года, когда Курманбек Бакиев победил, несмотря на многочисленные нарушения в ходе голосования — прим. ред.]
Когда наш местный байманапчик [Атамбаев скорее всего имеет в виду Бабанова — прим. ред.] говорит, что за шесть лет ничего не сделано с коррупцией, ему правильно ответили, что именно с него нужно начинать борьбу с коррупцией [Атамбаев очевидно ссылается на теледебаты, в которых Жээнбеков пообещал, что, в случае избрания, начнёт борьбу с коррупцией с Бабанова — прим. ред.].
Если в начале у кандидата от президента было 3 процента, а у Бабанова — 39 процентов, то сегодня у него — 20 процентов, а у нашего кандидата — 40 с лишним. И до дня выборов будет больше, потому что у нас сейчас другой народ. Наши люди разберутся, что к чему. Для этого нужно просто вспомнить, что было раньше и как делалось раньше.
Когда этот кандидат [Бабанов] кричит, что власть виновата, пять тысяч человек погибло, «Безопасного города» нет… Слушай, ты же, дорогой, премьер-министром был в 2012 году и наградил 24 человек за реализацию программы «Безопасный город» дорогим оружием — «Глоками» [серия пистолетов — прим. ред.]. И, в том числе, руководителей преступных группировок российских. Оказывается, у нас давно уже безопасная страна и город. Ты за это награды дал.
А сколько вы взяли за каждый пистолет? Поэтому я сегодня на всю страну говорю: захотят — посадят, не захотят — нет. Пусть меня судят, если я нарушаю законы, я отвечаю за свои слова. Это моя страна, и для меня главная мечта быть похороненным здесь.
И эти сбегут к своим кошелькам, увидите, как Бакиевы и Акаевы сбегут. Если мы не успеем их закрыть. А я останусь здесь и отвечу за свои поступки.
О Назарбаеве, Бакиеве и справедливой власти Атамбаева
Я понимаю, что хочет нам навязать таких руководителей именно казахская власть. Они любят Бакиева.
Бакиевы до сих пор проводят свои праздники у них в Алматы. Я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей.
Я это слышал, не буду называть фамилий. Потому что мы подаем казахскому народу плохой пример.
Правильно Нурсултан Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в пять раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно? А ВВП Казахстана больше экономики Кыргызстана в 20 раз.
И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана.
И мы подаем плохой пример. Атамбаев плохой пример. Он подает пример справедливой власти!
У нас в соседней области, в Таласе, живут не хуже, чем в Таразе [столица Джамбульской области Казахстана, которая граничит с Таласской областью Кыргызстана — прим. ред.]. А если бы мы получали на каждого в 10 раз больше доходов, и пенсии были бы выше в 10 раз, потому что у меня не обогащались бы различные олигархи типа Утемуратова, к которому на поклон ездят наши Бабановы, Сариевы и другие.
Я поддерживаю слова Назарбаева, которые он на встрече с Бабановым говорит: о том, что хорошо было бы, если молодой президент к нам пришел.
Но у нас самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я – на 16 лет с лишним. Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?
Казахи — наши братья, мы знаем историю. Казахи — это мы, которые 500 лет назад поставили султаном чингизида, но иногда такое чувство, что до сих пор чингизиды правят казахами, а не казахи.
У нас ни один гражданин не живет и не будет жить на коленях. Может, в той стране, откуда поступают деньги, люди живут на коленях, но не у нас.
У нас страна свободных людей. У нас все доходы страны идут на наше государство. И надо хвастаться не ВВП и не миллиардами, которые делят семейками и кланами, а надо гордиться тем, сколько построено дорог, школ.
О том, с кем он «разберется», и о том, что он «вернется»
Не надо к нам соваться и учить, мы нашли свою дорогу. Эти надежды, что в Кыргызстане начнутся беспорядки и опять надо будет Мотуева показывать по телевизору — этому не бывать.
Те, которые сегодня поют соловьями, я до 1 декабря с каждым лично разберусь. Вы знаете мой характер. Если только я не погибну, как Темир, я с каждым разберусь, с каждым, кто хочет вернуть времена Бакиева к нам. Но выборы пройдут честно.
В будущем, я думаю, нам надо четко разобраться, кто наши друзья, кто наши враги. Разобраться, нужны ли нам такие дерьмократы, нужны ли нам люди, которые раскачивают страну.
Мы достаточно настрадались, у нас достаточно погибло людей, прекрасных наших граждан. И я думаю, что за шесть лет я заслужил доверие граждан. Надеюсь, они послушают своего президента, а не дядек со стороны.
Если я раньше проявлял мягкость, я жалею об этом, теперь таких надо сжигать каленым железом. И место воров в тюрьме. Но это мы будем делать после выборов. Выборы пройдут честно!
Я не дипломат, я наверное итак лишнего уже наговорил, но осталось месяц-полтора, по-другому буду говорить. Если наши соседи, соседние руководители не очухаются, не опомнятся.
Я всю эту старую элиту, некоторым из которых может быть и 40 нет, как Максиму Бакиеву, Бог даст, я их всех заберу после выборов, но я вернусь, а они никогда.
О выборах
Я надеюсь, что даже если вы будете брать деньги, уважаемые мои сограждане, знайте — это ворованные деньги [7 октября в сеть попало видео, подводка к которому утверждает, что казахский бизнесмен Булат Утемуратов предлагает деньги кандидату в президенты Кыргызстана Темиру Сариеву в обмен на поддержку Омурбека Бабанова. Но в самом видео об этом ничего не говорится — прим. ред.].
Наше будущее в справедливой власти. Но и вы привыкайте к этому, думайте, нужны ли нам прежние времена, о которых мечтают эти орлы, которые бизнес собираются делать на пару? [Очевидно, имеются в виду Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев.]
Нужно ли нам, чтобы вновь проливалась кровь в нашей стране? Мы уже сегодня обошли практически всех соседей, и в ближайшие годы все нам будут завидовать. Потому что самое главное для нашего народа — это справедливость.
Эти подлецы разбрасываются деньгами, перед другим народом хотят нас поставить на колени. Это нужно остановить! После этих выборов Кыргызстан нужно очистить! Даст бог, я очищу Кыргызстан от всех этих людей уже к 1 декабря. Если их пожалеть, они на твоей голове чай кипятить будут.
Бог их накажет. И народ тоже накажет, сделав выбор, я думаю.
Вице-премьер правительства Кыргызстана Темир Курмангазиевич Джумакадыров, который отвечал за подготовку к выборам, ехал в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков, и погиб. На встречную полосу вышел КамАЗ почему-то.
Темир Курмангазиевич Джумакадыров — это один из моих самых прибыльных учеников и воспитанников, ему было всего 38 лет. Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны.
Уважаемые мои сограждане, наверное, сегодня я не должен был так выступать. Но сегодня у меня тяжелый день, потому что как сын родной мне был Темир, абсолютно честный парень, я сам ему и квартиру покупал.
И хорошо, что все-таки и Темир много своих ребят успел за эти годы воспитать. Одного из наших рядов вырвала смерть, но нас больше шести миллионов, и таких будет становиться все больше и больше. Потому что наше будущее не в газе, не в нефти, наше будущее в наших людях.
Я горжусь, что подал пример честного президента и честной справедливой власти, и в этом мне помогал Темир Джумакадыров. Пусть Бог вырвал у нас одного, но нас больше шести миллионов.
О тех, кто «кричит про свободу»
Вы посмотрите, те, кто кричат про свободу, демократию и правду, прекрасно все знают.
Вот последний разговор журналиста радио «Свободы» с Равшаном Жээнбековым — прекрасно знают, кто что готовит.
Но это их не беспокоит, они только хотят взять реванш за вывод американской базы, они отрабатывают деньги, которые получают с Государственного департамента.
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