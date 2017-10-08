«Я вернусь, а они — никогда». Что ещё любопытного сказал Атамбаев во время речи перед учителями

С утра я слышал аудиозапись, о том, как Торобаев говорит: «Вот, не забывайте, что Сооронбай прогнал Бакиева. Надо отомстить».

А мы, говорит, с Бабановым будем бизнес здесь делать. Наша страна для этих кандидатов — это коммерческий комок [под этим словом президент имеет в виду уличные киоски — прим. ред.].

Мы видим, как поливают грязью подготовку к выборам и президента Атамбаева те люди, которые сами руководили штабом в 2009 году: первый вице-премьер Омурбек Бабанов и министр правительства, бакиевский Бакыт Торобаев. [Здесь Атамбаев, скорее всего, имеет в виду президентские выборы 2009 года, когда Курманбек Бакиев победил, несмотря на многочисленные нарушения в ходе голосования — прим. ред.]

Когда наш местный байманапчик [Атамбаев скорее всего имеет в виду Бабанова — прим. ред.] говорит, что за шесть лет ничего не сделано с коррупцией, ему правильно ответили, что именно с него нужно начинать борьбу с коррупцией [Атамбаев очевидно ссылается на теледебаты, в которых Жээнбеков пообещал, что, в случае избрания, начнёт борьбу с коррупцией с Бабанова — прим. ред.].

Если в начале у кандидата от президента было 3 процента, а у Бабанова — 39 процентов, то сегодня у него — 20 процентов, а у нашего кандидата — 40 с лишним. И до дня выборов будет больше, потому что у нас сейчас другой народ. Наши люди разберутся, что к чему. Для этого нужно просто вспомнить, что было раньше и как делалось раньше.

Когда этот кандидат [Бабанов] кричит, что власть виновата, пять тысяч человек погибло, «Безопасного города» нет… Слушай, ты же, дорогой, премьер-министром был в 2012 году и наградил 24 человек за реализацию программы «Безопасный город» дорогим оружием — «Глоками» [серия пистолетов — прим. ред.]. И, в том числе, руководителей преступных группировок российских. Оказывается, у нас давно уже безопасная страна и город. Ты за это награды дал.

А сколько вы взяли за каждый пистолет? Поэтому я сегодня на всю страну говорю: захотят — посадят, не захотят — нет. Пусть меня судят, если я нарушаю законы, я отвечаю за свои слова. Это моя страна, и для меня главная мечта быть похороненным здесь.

И эти сбегут к своим кошелькам, увидите, как Бакиевы и Акаевы сбегут. Если мы не успеем их закрыть. А я останусь здесь и отвечу за свои поступки.