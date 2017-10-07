Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что в Казахстане «любят Бакиева» и считают, что Бакиевы «правильно сделали, что расстреляли людей». МИД Казахстана назвал высказывания Атамбаева «недопустимыми».

«Я понимаю, почему так хотят нам навязать казахские власти. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники. Я даже от самых высокопоставленных людей Казахстана слышал, что Бакиевы правильно сделали, что расстреляли людей. Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа», — сказал он.

Также он сказал, что поддерживает мнение Назарбаева, что Кыргызстану нужен новый молодой президент. И напомнил, что самый молодой кандидат в президенты Кыргызстана на 20 лет младше Назарбаева.

«Я поддерживаю слова Назарбаева о том, чтобы молодой президент к нам пришел. Но у нас самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я – на 16 лет. И кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?» — сказал он.

Атамбаев напомнил, что осталось полтора месяца его президентства, и сказал, что дальше будет «по другому говорить, если наши соседи не очухаются, не опомнятся».

Министерство иностранных дел Казахстана выразило «решительный протест» на высказывания Атамбаева.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — говорится в заявлении ведомства.

Это не первое резкое высказывание Алмазбека Атамбаева о Казахстане.

В феврале 2016 года в интервью телеканалу «Евроньюс» Атамбаев сказал, что в 2010 году Казахстан устроил блокаду Кыргызстану.

«В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы», — сказал он.

Тогда МИД Казахстана передал Кыргызстану ноту протеста, в которой выразил «удивление и несогласие» с высказыванием Алмазбека Атамбаева.

Совсем по-другому Атамбаев говорил в 2015 году.

«Когда я был премьер-министром, я мечтал о том, чтобы у нас был такой лидер как Нурсултан Назарбаев. Нурсултана Абишевича знают везде, я убеждался в этом во время моих визитов в Европу, Азию, Россию, Китай и другие страны», — сказал он.

Встреча Бабанова и Назарбаева

В середине сентября Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым.

Кыргызский Центризбирком рассмотрел встречу на предмет возможной незаконной агитации, но в итоге признал отсутствие нарушений.

Однако кыргызское Министерство иностранных дел посчитало, что эта встреча стала попыткой казахской стороны повлиять на исход президентских выборов.

МИД Кыргызстана вручил ноту протеста своим казахским коллегам и выразило свое «недоумение». Публикации в казахских СМИ и саму встречу Назарбаева и Бабанова МИД назвал «вмешательством во внутренние дела Кыргызстана».

В ответ на эту ноту МИД Казахстана заверил, что встреча состоялась по просьбе Бабанова и «соответствует международной практике». И опроверг доводы о попытке повлиять на выборы президента в стране.

Бабанов является одним из главных соперников провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

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