Центральная избирательная комиссия вынесла предупреждение кандидату в президенты Омурбеку Бабанову за то, что за него агитировал религиозный деятель Садыкжан Камалов. Последнему также вынесла предупреждение Госкомиссия по делам религии.

Предупреждение Бабанову вынесли 7 октября на заседании Центризбиркома.

По словам представителей ЦИКа, к ним поступила жалоба о том, что в городе Кара-Суу Ошской области глава медресе «Садыкжан каары Камалуддин» Садыкжан Камалов агитировал за Бабанова во время встречи с кандидатом в президенты.

Однако, некоторые члены ЦИКа не согласились с тем, чтобы выносить предупреждение Бабанову.

По их мнению, следовало наказать Бакыта Торобаева, так как именно он привел на встречу Садыржана Камалова.

«Мы видим тут двойные стандарты. До этого, когда за Сооронбая Жээнбекова агитировал Чубак ажы Жалилов, предупреждение вынесли Камчыбеку Ташиеву», — сказала член ЦИК Атыр Абдрахманова.

Госкомиссия по делам религии вынесла Камалову письменное предупреждение о запрете агитации со стороны сотрудников муфтията.

Ранее ЦИК вынес предупреждение Камчыбеку Ташиеву за то, что он пригласил экс-муфтия Чубака Жалилова на встречу с избирателями, на которой религиозный деятель призывал голосовать за провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.

Центризбирком признал нарушением правил агитации призывы Чубака Жалилова.

Но ЦИК не стал наказывать самого экс-муфтия, а решил направить Госкомиссии по делам религий обращение с требованием запретить религиозным деятелям всех конфессий участвовать в агитации.

Жээнбекова также не привлекли к ответственности. Полномочный представитель Жээнбекова Жылдыз Сманбаева заявила, что Ташиев пригласил его на мероприятие в качестве гостя.

Камчыбек Ташиев позднее снял свою кандидатуру с выборов в пользу Сооронбая Жээнбекова.

Согласно законам Кыргызстана религиозные деятели и госслужащие не имеют права агитировать на выборах.

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