Бывший муфтий Чубак Жалилов поддержал провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова, когда политик встречался с избирателями. Активист Адиль Турдукулов подал заявление в Центризбирком с просьбой вынести предупреждение Жалилову и штабу Сооронбая Жээнбекова за нарушение правил агитации.

Пользователь YouTube Турусбек Матиев опубликовал видео со встречи Жээнбекова с избирателями в селе Барпы Джалал-Абадской области. На этой встрече экс-муфтий Чубак Жалилов выступил с призывом голосовать за провластного кандидата в президенты.

«Я, Чубак Жалилов, как гражданин Кыргызстана, поддерживаю Сооронбая Жээнбекова и призываю всех кыргызстанцев избрать Жээнбекова президентом», — сказал он.

Гражданский активист Адиль Турдукулов пожаловался в ЦИК на действия Жалилова и предвыборного штаба Жээнбекова.

Передал жалобу в ЦИК на вице-премьер-министра Зилалиева и Чубака Жалилова. Ждём законных мер. Posted by Adil Turdukulov on Wednesday, September 20, 2017

По словам активиста, Жалилов является религиозным деятелем и членом совета улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана, поэтому не имеет права участвовать в предвыборной агитации.

«Это мероприятие было организовано штабом Жээнбекова, там выступал Жалилов. И они, заранее зная, что это недопустимо законом, пригласили Жалилова. Этот факт требует внимания со стороны ЦИКа», — сказал Турдукулов.

«Админресурс используется и в ЦИК»

Представитель Центризбиркома сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что комиссия пока не приняла решение по жалобе Турдукулова. Однако он добавил, что «участие религиозных деятелей в предвыборной агитации недопустимо».

Член ЦИК Атыра Абдрахматова сказала в интервью онлайн-изданию «Кактус», что предупреждение Жээнбекову можно вынести, если будет доказана причастность Жалилова к религиозной деятельности на официальном уровне.

«Надо будет вынести предупреждение и кандидату, за которого он агитировал. […] Я не уверена, что коллеги увидят нарушение. На мой взгляд, админресурс используется и в ЦИК», — сказала она.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана сказали в интервью онлайн-изданию «Кактус», что Жалилов выражал свое личное мнение.

«Чубак ажы Жалилов является экс-муфтием, и это определение похоже на звание “экс-председатель” или “экс-министр”. Он занимается общественно-религиозной деятельностью. Мы тоже ознакомились с выступлением Жалилова и считаем, что он говорил как гражданин», — сказали в ДУМК.

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