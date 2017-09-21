Активист Аскар Турдугулов, переживший травму позвоночника, написал о том, насколько трудно передвигаться в Бишкеке людям с ограниченными физическими возможностями.

Задумывались ли вы когда-либо, что есть категория людей, для которых банальная ступенька или бордюр может оказаться большой преградой неимоверной величины?

Это категория людей с ограниченными физическими возможностями (ЛОВЗ).

Накануне предстоящих выборов обратил внимание, что некоторые политики вкладывают баснословные суммы на баннеры и различные агитационные материалы.

Вы представляете, если хотя бы какую-то часть из этого бюджета можно было бы выделить на построение специализированных удобных пандусов и лифтов для ЛОВЗ, а также для матерей, которые по городу передвигаются с детской коляской?

Кандидаты в президенты обещают очень многое, но как в это поверить? Если до выборов я привык видеть только обещания и бессмысленную трату денег на различные агитматериалы?

«Никогда не врут так, как во время войны, после охоты и перед выборами» — эта цитата, ошибочно приписываемая Отто фон Бисмарку, сейчас звучит еще правдивее.

В нашем городе, к сожалению, нет подходящих условий для ЛОВЗ. 98 процентов территории Бишкека — это полоса препятствий, нежели город, в котором все равны в плане передвижения.

Чтобы понять, насколько ЛОВЗ сложно передвигаться в Бишкеке, посмотрите, как я пытался попасть в Дворец спорта на коляске.

Почему о проблемах ЛОВЗ мэр говорит с трибуны Сейтека только 3 декабря, а все остальные 364 дня в году об этом все, и мэр в том числе, даже и не вспомнят.

Говоря о столице, это лишь верхушка айсберга, а вы только представьте, как сложно жить в регионах. Там вообще беда!

Когда, наконец, будут соблюдаться архитектурные стандарты?

Когда все здания начнут благоустраивать для всех на равных условиях?

Почему пандусы делают через одно место?

Вы пробовали когда-нибудь сесть в инвалидное кресло и подняться по тем пандусам, которые имеются в нашем городе? Советую сразу надеть защитное обмундирование, так как падение неизбежно!

Молчу о транспорте. Это вообще несбывшаяся мечта Колумба. Троллейбусы, которые оснащены выдвижными пандусами, не работают! Потому что водителю просто лень выйти и помочь колясочникам взобраться на троллейбус.

Кто и когда наконец обратит на это все внимание?!

Люди вынуждены сидеть дома, словно в тюрьме, не имея возможности просто проехаться в центр, посетить театр, купить бургер и без чьей-либо помощи свободно вернуться домой…

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