Предвыборный штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова заявил, что подаст в суд на КТРК и другие СМИ из-за распространения информации, «очерняющей» политика. В штабе не уточнили из-за каких именно публикаций они решили обратиться в суд.

Штаб Бабанова опубликовал свое заявление о решении судиться с КТРК и другими СМИ 21 сентября.

По словам представителей штаба, телеканал КТРК и другие СМИ распространяют «ложную информацию», которая «вводит в заблуждение общественность».

«Это вопиющий факт, когда общественный телеканал позволяет себе в ходе предвыборной кампании бездоказательно, основываясь на выдуманных фактах, очернять одного из кандидатов в президенты», — сказано в заявлении.

Кроме того, в штабе назвали распространение «ложной» информации о Бабанове «давлением на кандидата в президенты и применением административного ресурса».

Однако в штабе журналисту Kloop.kg не смогли сказать, какой именно материал КТРК послужил причиной для обращения в суд.

Кроме того, в штабе не смогли сказать, на какие еще СМИ будут подавать в суд.

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что слышал о планах штаба Бабанова обратиться в суд, но пока не знает о каком материале идет речь.

«Когда поступит официальное заявление, мы посмотрим, что конкретно их не устраивает. Поэтому я совершенно не знаю, какой сюжет, какой момент в сюжете нарушили права Омурбека Токтогуловича. Сейчас мне даже комментировать нечего», — сказал он.

Бабанов против СМИ

После своего выдвижения в качестве кандидата в президенты Бабанов уже подал в Центризбирком жалобы на пять СМИ — argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org и 24.kg.

Представители предвыборного штаба заявляли, что публикации в этих изданиях порочили репутацию Бабанова. В результате ЦИК лишил аккредитации издание chagylgan.kg.

Также представитель Бабанова Эрик Ирискулбеков подал жалобу в ЦИК на телеканал New TV. В конце июля на канале вышло интервью с председателем Ассоциации избирателей Кыргызстана Бакытом Керимбековым.

«Он сравнил Омурбека Бабанова с литературно-киношным персонажем Остапом Бендером. Как правило, Бендер ассоциируется с обманщиком и мошенником. Керимбеков назвал Бабанова кыргызским Остапом Бендером, готовым обмануть народ, подчеркнув при этом, что даже инициалы у них похожи», — было сказано в жалобе.

Бабанов является главным соперником провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 13 кандидатов.

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