Премьер-министр Сапар Исаков снял вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева с поста руководителя Республиканского штаба по подготовке к выборам за «выражение личного предпочтения» провластному кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову. Ранее радио «Азаттык» опубликовало аудиозапись, на которой Зилалиев призывает людей голосовать за Жээнбекова.

Исаков сделал замечание вице-премьер-министру Зилалиеву за «выражение личного предпочтения» Жээнбекову и снял его с поста руководителя Республиканского штаба по подготовке и проведению выборов.

Глава кабмина назначил на этот пост другого вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Ранее «Азаттык» опубликовал аудиозапись, на которой Зилалиев сказал о том, что поддерживает Жээнбекова и призвал людей за него голосовать.

«Я прошу вас поддержать нас, нашего кандидата. Политику президента продолжит Сооронбай Шарипович. Я сам проголосую за него», — сказал он.

В интервью «Азаттыку» Зилалиев сказал, что его слова не были агитацией, а выражением личного мнения.

Юрист компании «Прецедент» Ильяна Жедигерова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что по закону госслужащие не имеют права выражать собственное предпочтение отдельным кандидатам, потому что это является предвыборной агитацией.

В интервью «Спутнику» Зилалиев сказал, что его слова были вырваны из контекста.

«Я несколько раз подчеркнул в разговоре, чтобы мои слова не расценивали как агитацию. Я выражал сугубо личное мнение гражданина, а не должностного лица», — сказал он.

Ранее Зилалиев заявлял, что будет «жестоко» наказывать за применение административного ресурса в предвыборной агитации.

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