Глава одного из айыл окмоту в Араванском районе Ошской области призвал жителей голосовать на выборах президента за кандидата от провластной СДПК Сооронбая Жээнбекова. Это может быть нарушением правил агитации.

Глава айыл окмоту Шукуруло Файзуллаев собрал около 100 жителей села для обсуждения вопроса межнационального согласия. Однако во время своего выступления он начал призывать сельчан голосовать за Жээнбекова.

По словам главы айыл окмоту, если сельчане не поддержат его, то это будет «ошибкой».

«Это человек из религиозной семьи, с женой и детьми он совершил паломничество. Его родной брат был послом в арабских странах, мэром Оша, и восемь раз, оказывается, был в Мекке. […] Недолго думая, нужно прийти к единому мнению и выбрать Жээнбекова. Если он станет президентом, мы сможем решать проблемы школ и дорог», — сказал глава сельской управы.

Жители, которые были на этом собрании, дали свое обещание проголосовать за Жээнбекова.

После собрания, Файзуллаев сказал в интервью «Азаттыку», что «это была не агитация, а благодарность правительству за их работу».

Директор юридической компании «Прецедент» Фатима Якупбаева сказала в интервью Kloop.kg, что слова главы айыл окмоту считаются предвыборной агитацией.

«Это также считается нарушением, так как он является работником органа местного самоуправления, то есть должностным лицом. Агитировать могут только граждане, члены избирательного штаба и сами кандидаты», — сказала Якупбаева.

В Центризбиркоме заявили, что никаких жалоб по этому поводу им не поступало. Однако координатор ЦИКа по Ошскому региону Расулбек Кадыров сказал «Азаттыку», что за такие действия Файзуллаеву вынесут предупреждение.

Фото: «Азаттык»

По теме: