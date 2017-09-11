Лидер партии «Ата-Журт» и кандидат на пост президента Камчыбек Ташиев решил поддержать на выборах кандидата от провластной СДПК Сооронбая Жээнбекова. Причиной такого решения Ташиева в политсовете партии «Ата-Журт» назвали желание сохранить «стабильность и спокойствие» в стране.

Представитель политсовета партии «Ата-Журт» Нургазы Анаркулов сказал в интервью онлайн-изданию «Кактус», что переговоры Ташиева и Жээнбекова прошли успешно. По его словам, стороны заключили договор о том, что Ташиев поддержит Жээнбекова на выборах.

«Все это делается ради целостности страны и ради народа. Мы шесть лет находились в оппозиции и ради предотвращения разделения страны, ради стабильности и спокойствия объединятся эти политики», — сказал он.

Пока неизвестно, снимет ли Ташиев свою кандидатуру с президентской гонки.

В августе Ташиев объединился с тремя кандидатами на пост президента — Адаханом Мадумаровым, Ахматбеком Келдибековым и Бакытом Торобаевым — в партию «Кайра Жайралуу». Политики заявляли, что выдвинут единого кандидата от партии на выборах.

Съезд новой партии, на котором должны были озвучить имя кандидата, назначили на 11 сентября. Однако он был отложен на неопределенный срок.

По словам Анаркулова, съезд не состоялся, потому что политики не пришли к согласию по названию новой партии.

Выборы президента состоятся 15 октября. ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты всего 13 человек.

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