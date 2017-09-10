Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пытается попасть на Украину на поезде. Ранее украинские власти лишили Саакашвили гражданства и запретили ему въезд в страну.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пытается попасть на территорию Украины поездом из Польши.

Но на польско-украинской диктор объявил, что поезд не сдвинется с места, пока его не покинет «лицо, которому запрещен въезд в Украину».

Пропуск на границе частично остановили даже для автомобилей. Бывший украинский депутат Егор Фирсов, также находящийся в поезде, утверждает, что пассажиров могут отправить в Украину автобусами, а поезд никуда не поедет.

Несколько тысяч сторонников Саакашвили пришли на украинско-польскую границу и выстроились на пункте пропуска «Краковец», чтобы поддержать его .

Саакашвили поддерживают и некоторые украинские политики, среди которых лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, депутат Виктор Чумак и бывший лидер службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

До этого украинские власти лишили Саакашвили гражданства и пообещали его арестовать на границе при попытке попасть в Украину. В сентябре 2017 года грузинская власть направила в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявил, что будет бороться за украинское гражданство и заявил, что Порошенко «наплевал на конституцию», лишив его гражданства.

Почему Саакашвили лишили украинского гражданства?

Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля по указу президента Петра Порошенко.

Как пояснили в Государственной миграционной службе Украины, причиной стало то, что политик при заполнении анкеты на получение гражданства указал ложные данные.

В анкете экс-президент Грузии написал, что не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами. Однако, по официальным данным, Саакашвили заочно арестован в Грузии.

В Грузии его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям — «Растрата государственного бюджета» и «Превышение должностных полномочий». Власти Грузии объявили Саакашвили в розыск еще в августе 2014 года.

Ситуацию усугубляет тот факт, что у Саакашвили нет больше и грузинского гражданства, от которого он отказался в 2015 году в пользу украинского — для того, чтобы занять пост губернатора Одесской области.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013-й год. Он бежал из страны после того, как начались расследования коррупционных сделок его сторонников и самого Саакашвили.

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