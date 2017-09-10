На саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Астане приехали президенты стран участниц. Вместо президента Алмазбека Атамбаева на мероприятие поехала кыргызская делегация во главе с министром образования Гульмирой Кудайбердиевой.

Пресс-служба аппарата президента сообщила, что Атамбаев не поедет на саммит ОИС по науке и технологиям.

Активист Эдиль Байсалов в твиттере опубликовал фотографию с саммита ОИС. На ней почти все страны-участницы саммита представляют лидеры государств.

Вместе с президентами на фото и представитель Кыргызстана — заместитель министра образования Абдиманнап Муратов.

Саммит Организации Исламского сотрудничества в Астане посвящен вопросам науки и новых технологий.

Кроме того, главы государств планировали обсудить гонения мусульманского населения в Мьянме.

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