На высоте 3000 метров: Как учатся дети в высокогорьях Кыргызстана

Снег на склонах гор, дождь и пробирающий до костей ветер, две одинокие юрты посреди бескрайних зеленых лугов и серого неба. Сцена, которую сложно представить, приехав из знойного, душного Бишкека.

Вокруг юрт бегают и играют несколько десятков детей. Каждый день они проходят множество километров через бездорожье, перевалы и ущелья, чтобы добраться до этих юрт. Каждый день они встают в 6 часов утра и говорят родителям — «Отведите меня в детский садик».

Чабаны-скотоводы ежедневно заняты домашним хозяйством, им некогда заниматься образованием ребенка. Дети помогают им или бесцельно проводят время дома. Домашней работе их приучают с детства. Времени на что-то еще почти нет.