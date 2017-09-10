17-летняя Рахат дома за старшую. Хотя у девочки есть взрослая сестра — Турсунай. Но девушка в хозяйстве ей не помощница, потому что с ней самой надо обращаться как с ребенком, водить за ручку, кормить с ложечки. У Турсунай серьезные проблемы со здоровьем. Кроме сестры у Рахат есть два младших брата. Для них тоже надо готовить, стирать и убирать. Поэтому в 13 лет девочке пришлось бросить школу.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Жибек Бегалиева.

«Я любила школу, мне нравилось туда ходить. Но потом мне пришлось заняться домашними делами. Я решила: буду присматривать за сестрой, растить братьев. Главное, чтобы они учились», — говорит Рахат Жаныбек кызы.

Мама Рахат умерла 4 года назад. Тянуть большую семью отцу пришлось одному. Каждый день допоздна он на стройке. Когда отец отдыхает, работать идет Рахат. На ближайших полях она пропалывает овощи и собирает урожай.

«Мы уходим на поле рано утром в 4 часа. Работаем по 8 часов. За прополку моркови мы брали по 350 сомов, за свеклу норма — 500 сомов. На эти деньги я покупала продукты, отдавала деньги в школу, если учителя братьев просили. За свет отдавала. Часто почти все деньги уходили на оплату света. На продукты и тем более одежду денег не хватало», — рассказывает Рахат Жаныбек кызы.

Брат-семиклассник Алишер в начале лета уехал подрабатывать чабаном на пастбище. Его приезда с нетерпением ждет младший Алихан, потому что Алишер обещал купить ему школьный портфель. В этом году малыш должен был впервые пойти в школу. Но начать учиться он не смог — нет альбома для рисования, ручек и и самое главное — ранца.

Пока пачку самых дешевых тетрадей с простым карандашом Алихан укладывает в целлофановый мешок. Уроки в школе уже начались, но малыш все равно ждет брата. Идти в школу с пакетом он стесняется. Тем более у Алихана нет и никогда не было ботинок.

«Чтобы пойти в школу мне нужны туфли, рубашка. А еще альбом, сумка, ручка, карандаши», — говорит Алихан Жаныбек уулу.

Мечту Рахат исполнить сложнее — она мечтает выучиться на повара. Но как это сделать, если нет ни денег, ни школьного аттестата? Да и старшую сестру оставить не с кем. Пока Рахат об этом мечтает, ее одноклассники уже заканчивают школу. В этом учебном году девушка должна была стать выпускницей.

«Я люблю готовить. Мне нравится делать салаты, всякие разные сложные блюда. Я бы хотела работать поваром. Если я буду уходить из дома, некому будет присмотреть за сестрой, оставшись одна она может куда-нибудь уйти и потеряться», — говорит Рахат Жаныбек кызы.

В Кыргызстан семья приехала из Мургаба – горного района Таджикистана, где живут этнические киргизы. По съемным квартирам Рахат с родными кочевали до тех пор, пока не нашли этот старый домик. В нем семье пока разрешают жить бесплатно. В ближайшее время хозяева хотят сюда вернуться, и тогда Рахат с отцом придется снова искать жилье.

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