В Ноокатском районе Ошской области родители школьницы 2009 года рождения не сообщили о смерти своей дочери. В УВД Ошской области сообщили изданию «Турмуш», что инцидент произошел 4 апреля, а местный участковый узнал о произошедшем 24 апреля.

По предварительным данным, девочка совершила суицид. Тело погибшей нашли повешанным в ее доме.

Милиция зарегистрировала факт в журнале учета информации. Также по данным УВД, родители похоронили девочку в день смерти и осмотр тела сделать не удалось.

По информации телеканала «Апрель», эксгумировать тело для установления причины смерти будут только с разрешения родителей погибшей.